Estocada de Ortega Cano a los 'mongoles' de Ferreras: condenados a pagar 40.000 euros al diestro

Van a acabar hartos, pero de pagar por sus chistes de dudoso humor. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia contra la revista Mongolia por su cartel sobre Ortega Cano: el tribunal obliga así a indemnizar al torero con 40.000 euros, cantidad que reclamaba por vulneración del honor por un cartel que su defensa consideraba que se movía "en el terreno de la moda y el escarnio, absolutamente injustificados y gratuitos".

Rápidamente, los 'mongoles' de Ferreras reaccionaban en Twitter:

Nos han condenado en la Audiencia Provincial por el caso Ortega Cano. Hemos abierto un nuevo ‘crowdfunding’ para sufragar los gastos.

NOS HAN CONDENADO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL POR EL CASO ORTEGA CANO!! NOS VEMOS EN EL SUPREMO!! HEMOS ABIERTO UN NUEVO CROWDFUNDING PARA SUFRAGAR LOS GASTOS CON RECOMPENSAS COMO NUEVAS CAMISETAS "CONFIRMADO: OTRO DOMINGO QUE NO VAMOS A MISA"! https://t.co/xhrD8OeKLG — Revista Mongolia (@revistamongolia) 1 de marzo de 2019

Darío Adanti y Edu Galán se muestran muy críticos con la condena porque no entienden que no se acepte que Ortega Cano "es un personaje público, y por lo tanto, satirizable".

Además, afirman estar hartos de que les condenen por una "ofensa tan leve que parece que hay que dedicarse a otra cosa". Edu Galán recuerda que la sátira es uno de los mejores indicativos de la calidad democrática.

Por ello, están "hartos de tener que asumir que revistas satíricas, raperos y humoristas tenemos que ir a los juzgados como parte de nuestro trabajo".