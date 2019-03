La pegatina del abogado de Junqueras contra los policías que el juez Marchena parece no ver

El detalle de la pegatina que luce con total desparpajo André Van den Eynde, abogado defensor del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y del ex consejero de Exteriores, Raül Romeva, y que exhibe durante las sesiones del juicio al ‘procés' en el Tribunal Supremo, no había pasado desapercibido, aunque a día de hoy nadie di mu al respecto. (La frase de Rajoy defendiendo a los policías que ha dejado bizco de golpe y porrazo al abogado de Junqueras).

Defense attorney for Catalan Independentistas Andreu Van den Eynde has a Black Lives Matter sticker on his laptop. Respect! pic.twitter.com/8YEiecrSYr — Naomi Mezey (@NaomiMezey) 13 de febrero de 2019

Quizá el presidente del tribunal, Manuel Marchena, sí se halla percatado del mismo y le dé el mismo rango que los dichosos lazos amarillos que permitió que lucieran en la solapa para no desentonar con la jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque esta vez la carga es de mayor profundidad, si cabe.

Y es que la consigna Black Lives Matter (BLM) ("Las Vidas Negras Importan"), que aparece en la tapa de sun ordenador portátil durante las sesiones y que es perfectamente visible durante la retransmisión del directo, está relacionada con un movimiento político internacional que se originó dentro de la comunidad afroestadounidense.

El mismo, realiza campañas contra la violencia hacia las personas negras en homicidios cometidos por agentes de policía, así como por cuestiones más amplias de perfiles raciales, brutalidad policial, y la desigualdad racial en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos.

Pero también, y de manera recurrente, cuestionan el tratamiento que las personas negras reciben por parte del sistema de Justicia penal de Estados Unidos por cuestiones raciales.

Desde el entorno del separatismo catalán siempre se han referido a las intervenciones de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que formaron parte del operativo orientado al cierre de los centros de votación durante el referéndum ilegal del 1-O, como "cargas violentas". Y han sido también numerosas las ocasiones en las que han exhibido de vídeos grabados por votantes, en redes sociales, para denunciarlas.

Tesis que parece respaldar el abogado Van den Eynde, dado que está utilizando dicho eslogan como medio de denuncia subliminal de la supuesta violencia policial que, según los separatistas, se produjo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1-O.

