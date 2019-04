La trepanación que un doctor le realiza al oportunista Pedro Sánchez por hacer electoralismo con la eutanasia

Pedro Sánchez se ha dedicado a hacer electoralismo con el tema de la eutanasia. Aprovechando el caso del suicidio asistido de María José después de que su marido, Ángel, le proporcionase un brebaje que le ayudase a morir, el presidente del Gobierno se ha lanzado al ruedo de captar votos como si no hubiese un mañana.

Sánchez, que la noche del 4 de abril de 2019 tenía una entrevista en Telecinco, aseguró que de tener mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, daría carta de naturaleza a ese derecho. De paso, porque el presidente no puede proponer una idea sin sacudir a la derecha, culpó a PP y Ciudadanos de haber bloqueado casi una veintena de veces el debate de la eutanasia en el Congreso de los Diputados.

La respuesta del doctor Ignacio Souvirón fue espectacular, recordándole a Sánchez y a todo el PSOE que han tenido 40 años para poder solventar este problema. Asimismo le exigía que no implicase a los profesionales sanitarios en este asunto, que en todo caso era más bien una cuestión de índole judicial:

Los médicos no tenemos que dar más paso que exigir recursos para atender cuidados paliativos y dedicarnos a nuestra profesión. Temas de suicidios que sea la sociedad y la Justicia, pero no con nuestra participación...

Tiempo han tenido Vds en 4 décadas... Lamentable hacer campaña electoral con este tema ahora. Esto no es eutanasia, más bien suicidio asistido. Regulen éste último, pero no nos impliquen a los sanitarios, nuestras competencias son otras. Tema judicial, no sanitario.