El monólogo en Movistar que insulta a Ortega Lara y ofende a España: "Si le dan un escaño se hace un loft"

La única duda es si el pero miserable es él o quienes le contratan y dar pábulo (El mamarracho Dani Mateo amenaza con irse de España si no le dejan sonarse los mocos con la bandera española).

Iggy Rubín es un mediócre sin gracia, apenas conocido dentro del circuito humorístico nacional, pero desde este 3 de abril de 2019 será recordado como el monologuista que intentó gozar de un minuto de fama haciendo chistes sangrientos sobre el largo secuestro de Ortega Lara y su 52 días de tortura a manos de los verdugos de ETA..

Con la sociedad dividida entre ponerle límites al humor o ignorar a los 'ofendiditos', que decía un anuncio navideño, La Resistencia, el programa de Movistar Plus, ha visto como la plataforma de contenidos de pago ha decidido retirar tal actuación de todas sus plataformas ante la oleada de críticas recibidas, especialmente desde Vox.

Fundador del partido que lideran Santiago Abascal, Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Lara fue víctima de ETA en 1996, cuando le secuestraron en Zaragoza y le mantuvieron dentro de un zulo minúsculo durante 532 días. Sí, 532 días.

Los casi dos años de cautiverio le provocaron tales secuelas que cuando la Guardia Civil consiguió localizarle él pidió a su primer salvador que le matase.

Un secuestro del que Iggy Rubín se sirvió para crear un monólogo.

"No hay que infravalorar nunca el alcance de la crueldad humana ¿Cuál es el alcance de la crueldad humana? Es imposible saberlo".

El monólogo de Iggy Rubin, invitado en el programa La Resistencia, no se ajusta a los principios de Movistar+. En consecuencia se ha retirado de forma inmediata de todos los soportes de la plataforma. Lamentamos profundamente el daño que ha causado y pedimos disculpas por ello.

Eso dice el muy gilipollas, antes de comenzar con sus chistes sobre el hombre que cierra la lista de Vox por Madrid.

El humorista juega con el significado de 'box' en inglés (caja), aunque sus chistes no terminan ahí.

"Ya sé que es con un 'v', es que el techo del zulo es muy bajo y no cabe una 'b'".

E insiste:

Tales han sido las reacciones suscitadas en redes sociales y por parte de Vox que desde Movistar Plus han decidido retirar el monólogo de todas sus plataformas ya que "no se ajusta a los principios", por lo que también han lamentado "profundamente el daño que ha causado y pedimos disculpas por ello".

No tenéis credibilidad puesto antes de la grabación o emisión en directo se hace un breifing para revisar el guión para evitar situaciones de estas. No intentéis lavaros las manos que de haberlo hecho bien, no habría emitido este programa.