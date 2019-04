Audiencia Nacional: Trapero se desmarca del independentismo y reitera su 'respeto' a la Constitución

Otro que ha visto las orejas al lobo y cambia de piel para ver si así logra salvarse de la picadora judicial, en la que están metidos hasta el corvejón Oriol Junqueras y los prioncipales 'golpistas' catalanes (Una juez de Barcelona procesa a 30 altos cargos del Govern por su papel en el referéndum ilegal del 1-O).

Josep Lluís Trapero "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido" el plan ideado por el Govern de Carles Puigdemont "para alcanzar la independencia de Cataluña".

El major de los Mossos d'Esquadra ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito de defensa, en el que niega haber cometido delito alguno a cuenta del procés y subraya que siempre ha obedecido las órdenes judiciales.

Trapero ha actuado, señala el texto, "desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y del ministerio fiscal".

Pese a estar procesado por la Audiencia Nacional, Trapero declaró como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentistas. El escrito que ahora ha presentado en su defensa es el desarrollo jurídico y con mayor precisión de lo que ya dijo en esa declaración.

El escrito, elaborado por la abogada Olga Tubau, remarca que el major "no ha puesto jamás el cuerpo de los Mossos al servicio de los intereses políticos secesionistas". Al ponerse de forma "inequívoca" a las órdenes de jueces y fiscales, los dirigentes independentistas "no podían contar" con los Mossos para ejecutar el plan secesionista.

Trapero, que afronta una petición de la Fiscalía de 11 años de cárcel por rebelión, se desmarca todo lo que puede del Gobierno encabezado por Carles Puigdemont.