La podemita Teresa Rodríguez condenada a pagar 5.000 euros por este patoso tuit

El garrote vil o garrote fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital. Fue empleado en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición total de la pena de muerte al aprobarse la Constitución de 1978.

Ahora el juzgado de primera instancia número 50 de Madrid ha condenado a la impresentable Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, a pagar 5.000 euros a los herederos de José Utrera Molina, ministro durante la dictadura de Francisco Franco, por publicar un tuit en el que vinculaba a este político franquista con la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich.

La de Podemos siempre ha pasadom por alto el 'detalle' de que Puig Antich fue condenado por asesinar a tiros en Barcelona al subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona, Francisco Anguas Barragán, quien en el momento de su muerte trabajaba en la brigada anti-atracos y sólo tenía 24 años.

Una jueza me ha condenado por denunciar que un ministro franquista fue corresponsable –porque lo fue– de la sentencia de muerte a Puig Antich. Con esto, no sólo me condenan a mí, lo hacen a todas las personas que creemos en la libertad de expresión. https://t.co/NNLyCgVoxy