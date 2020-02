Una reportera de laSexta deja en evidencia el pánico de Ábalos al juicio del ‘Delcygate’ con una pregunta de lo más inocente

El ‘Delcygate’ se le está atragantando al gobierno progresista. El juez encargado de todas las querellas contra José Luis Ábalos ha solicitado información sensible para determinar qué sucedió durante la reunión ‘secreta’ con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y la gravedad del encuentro. En concreto, pidió al Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, el protocolo de funcionamiento vigente dentro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y la información de todos los funcionarios encargados de que se cumplan las directrices establecidas en tales normativas.

Una información que, aparentemente, llegó hasta el ministro de Transportes a través de los medios de comunicación. Justamente la reportera de laSexta le preguntó este jueves 27 de febrero de 2020 sobre qué pensaba de la petición del juez, a lo que Ábalos respondió casi de memoria: “no lo conozco pero, si lo ha hecho, me parece muy bien, como todas las actuaciones judiciales a las que respeto siempre y, en este caso, es necesario además”.

No obstante, cuando la reportera de ‘Al Rojo Vivo’ le insiste para saber si está tranquilo o no, una sonrisa nerviosa traiciona al ministro de Transportes, quien sólo llega a decir: “claro, claro que estoy tranquilo…”, mientras seguía sonriendo. Ante la incomodidad de Ábalos, la periodista dio un paso más y preguntó por las tensiones que ha vivido con los representantes de la oposición tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados por el ‘Delcygate’.

“No, la tensión la provoca quien la provoca”, intentó sentenciar Ábalos, mientras su rostro fue tensándose al escuchar cómo la reportera le insistía en el choque que mantuvo con el diputado popular Andrés Lorite, donde el ministro utilizó el doloroso 11-M para criticar al Partido Popular y lanzar una ‘bomba de humo’ que evitase hablar del ‘Delcygate’.

Evidentemente molesto por la insistencia de laSexta, Ábalos mira a la periodista y en su tradicional tono chulo le dice: “bueno… es que mintió mucho y sobre temas muy graves. No sobre anécdotas. Entonces, que alguien quiera reivindicar además la verdad, basándose en falsedades, entiendo que pueda constituir cierto morbo y mucho sensacionalismo, pero no se descubre así la verdad”.

La ‘guerra’ de Ferreras y Podemos

La forma en la que la reportera de ‘Al Rojo Vivo’ incomodó al ministro del PSOE podrá llevar a que Antonio García-Ferreras aumente sus tensiones con sus ‘camaradas’. No en vano, es importante recordar que el presentador ignoró la condición del portavoz de Unidas Podemos en la inauguración de las Cortes, por lo que afirmó sin ningún reparo de no le veía aplaudir al discurso del Rey Felipe VI. Sus palabras han corrido como la pólvora en los grupos del partido de Pablo Iglesias, quienes han cargado contra uno de sus grandes defensores mediáticos.

En el vídeo se puede escuchar a Ferreras decir: “Todos los miembros de Unidas Podemos del Gobierno [están aplaudiendo] …porque Pablo Echenique, si ven ahí en el centro, no está aplaudiendo”. Al parecer, el presentador ha olvidado que Echenique padece una atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria y degenerativa, por la que tiene tiene una discapacidad del 88%​.

El propio Echenique intentó tomarse con humor la situación, aunque ha dejado un ‘zasca’ en su tweet a Ferreras: Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!”.

Juan Carlos Monedero ha aprovechado la oportunidad para ironizar sobre las palabras de Ferreras: “¡Tienes razón Ferreras! @pnique me ha hecho unas cuantas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de @PODEMOS y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente”.