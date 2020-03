Amenazan de muerte a la ‘garganta profunda’ que desveló la «ayuda» de Pablo Iglesias a dos prófugos de Ecuador

Amenazas de muerte. Esa fue la respuesta inmediata que generó la publicación de todos los esfuerzos de Pablo Iglesias (y otros representantes de la izquierda española) por librar de la justicia ecuatoriana al expresidente Rafael Correa y a su exdirector de Inteligencia, Pablo Romero. Según confirman a Periodista Digital, algunas de las ‘gargantas profundas’ del polémico caso han sido advertidas de que podrán perder la vida a causa de desvelar las pruebas del entramado que salpica tanto a los dirigentes socialistas del país latinoamericano, así como a los principales socios del gobierno de Pedro Sánchez. En la misma línea, les han advertido de las trágicas consecuencias que tendrían de acudir ante un juez para declarar o para entregar los documentos, imágenes y audios que tienen en su poder.

Como adelantó Periodista Digital, existen audios donde se puede escuchar al expresidente Correa afirmar que “acabo de hablar con Pablo Iglesias y me pide que, por favor, le mande una memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino, no sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso”.

El político ecuatoriano Fernando Balda, quien fue “secuestrado” por el expresidente Rafael Correa en 2012 en Bogotá para ser deportado hasta su país natal y convertirse en un preso político del mandatario socialista, afirma que “vecino” es el apodo que usan el exmandatario y el antiguo director de la polémica Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para hablar del otro.

Las evidencias presentadas en Quito indican que Pablo Iglesias está intentando evitar que Pablo Romero sea extraditado hasta Ecuador, en donde es solicitado por la justicia del país latinoamericana. Una misión en la que también está vinculado Christophe Marchand, miembro del equipo de abogados de Puigdemont en Bélgica y que también ha sido abogado personal de Rafael Correa. Según unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo Marchand estaría trabajando en la defensa de Romero ante Interpol e, incluso, recibido dinero por parte del expresidente.

Con una larga lista de nombres implicados, las amenazas han comenzado a llover tanto en España como en Ecuador. Según ha logrado conocer este diario, las fuerzas policiales de ambos países están ya en conversaciones para colaborar y garantizar la protección y la asistencia a todas las personas que podrían estar en peligro de muerte tras facilitar que se filtre la información sensible que podría poner en ‘jaque’ la permanencia de Pablo Iglesias en el gobierno de España, así como su acceso a instituciones tan importantes como es la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

¿Juicio en España?

A raíz de todas las evidencias difundidas por Fernando Balda, recopiladas por Periodista Digital, los diputados de Vox Hermann Tertsch y Víctor González Coello afirmaron que estudiarán emprender medidas legales que permitan investigar los nexos de Rafael Correa en España, así como las ayudas Pablo Iglesias y otros españoles en el supuesto intento de fuga del exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero.

Hasta el momento, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le exige por ley al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que envíe un correo electrónico explicando cuáles son sus relaciones con el Gobierno de Ecuador y con el ex presidente Rafael Correa si quiere que se le conceda acceso a secretos oficiales. Deberá explicar, por ejemplo, si pactó con el ex presidente ecuatoriano frenar la extradición a Quito del exjefe de la inteligencia ecuatoriana durante los mandatos de Correa y los posibles cobros que recibió como profesor del CELAG, un think tank patrocinado por el Gobierno de Ecuador.

Partido Comunista

Podemos y los abogados de los independentistas no son los únicos que están trabajando a favor de los prófugos de la justicia de Ecuador. En las pruebas presentadas en Ecuador, a las que ha tenido acceso en exclusiva Periodista Digital, también se vincula a Enrique Santiago Romero, Secretario General del Partido Comunista de España (PCE) y quien fue uno de los abogados defensores de las FARC y que ahora es uno de los hombres de confianza del gobierno de Pedro Sánchez.

Balda presenta las capturas de un chat entre Enrique Santiago Romero y Pablo Romero, en las que analizan las dos órdenes de extradición contra el exdirector de Inteligencia; sin embargo, su nombre también aparece en los correos que mantiene con el despacho en el que trabajan Christophe Marchand y el procurador José Miguel Martínez-Fresneda Gambra.