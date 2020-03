¿Sabes a qué se dedican los Junqueras, Rull, Turull o Romeva el poco tiempo que están en la cárcel?

Solo falta que los propios encarcelados digan que son vacaciones pagadas en un spa de cinco estrellas para terminar de redondear el esperpento que está aparejado a lo que ha pasado con los presos golpistas.

Apenas llevan unos meses en la prisión de Lledoners (Barcelona) desde que salió la sentencia del Tribunal Supremo y la gran mayoría de estos líderes del separatismo ya cuentan con permisos laxos para trabajar como asesores o para impartir clases, aunque no tengan ni temario no estén incluidas en el programa académico.

Pero el hecho de salir de la prisión unas cuantas horas al día no les supone que a su vuelta todo vuelva a la cruda realidad carcelaria. Todo lo contrario. Y así, de paso, dejan dormir a Pedro Sánchez con toda la tranquilidad del mundo en La Moncloa, que sabe que depende muy mucho del apoyo de los separatistas catalanes para poder seguir atornillado al poder.

La banda del lazo amarillo vive a todo lujo en esa prisión de Lledoners donde, por ejemplo, el propio Josep Rull, en una entrevista a RAC1, reconoce que vive a cuerpo de rey con la posibilidad de disfrutar de todos los partidos del Barcelona desde su celda gracias a la intermediación ‘divina’ de otra personaja que se las trae, Sor Lucía Caram, la monja del golpismo.

Y no solo invierte su tiempo en ver los encuentros de los culés. Rull también parece haberse convertido en un as del ping-pong, donde incluso llegó a ganar un campeonato. Tampoco le hace ascos a subirse a las tablas e interpretar un modesto papel en la representación teatral de ‘Los Miserables‘ y ahora está ensayando un papel para la obra ‘Mamma mía‘.

Tampoco olvida su paso por las cárceles madrileñas de Soto del Real y de Estremera donde, según sus palabras, ciertos funcionarios se extralimitaron en sus funciones. Típico discurso victimista que él lo refleja de esta guisa:

Se me cayeron los huevos al suelo al escuchar ciertos comentarios de miembros del personal penitenciario. Recuerdo cuándo bajé sin gafas y veo la prisión y me dicen: ‘Os pudriréis en la prisión, ¡se acabará la tontería, catalanes’!. Uno de los funcionarios jóvenes me pregunta si soy cristiano y me dice: ‘no entiendo que lo seas, España se ha construido desde la cruz, en Cataluña estáis llenos de moros e igualmente os iremos a salvar.