«No es la sociedad la que debe cambiar, somos nosotros»

Bajo el lema “Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) reunió este 6 de marzo de 2020, en Madrid, a significativos representantes de la jurisprudencia, la empresa, la comunicación y la política con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el mismo acto se ha entregado el premio “Eulalia Ruiz de Clavijo” a las mujeres del Cuerpo Nacional De Policía.

Ha abierto el acto el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, para agradecer a sus compañeras de la procura:

Y ha concluido, con orgullo: “el 65% de las procuradoras de Madrid son mujeres.”

La presidenta de la Comisión de Igualdad del ICPM Pilar Azorín, ha ejercido de conductora del evento, en el que Manuel Marchena Gómez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala de lo Penal, ha afirmado en su intervención que la lucha por la igualdad es “objeto de un pulso que nos afecta a todos».

«La reivindicación por la igualdad de derechos es universal, lo que no debe oscurecer el compromiso individual de cada uno de nosotros. Debemos desprendernos del peso de la historia y mirar hacia el futuro, para huir de la autocomplacencia y seguir en la lucha continua”.

Juan Trinidad Martos, presidente de la Asamblea de Madrid, ha dicho:

“Soy afortunado por nacer en una familia que nos dio una educación basada en la tolerancia y en la igualdad. Nunca hubo distinción entre hermanos y hermanas. La igualdad ha evolucionado y ha mejorado en 50 años, el papel de la mujer ha cambiado bastante, pero sigue habiendo violencia y brecha salarial. Los representantes públicos debemos ser claros en el mensaje de que no se va a dar un paso atrás en esta lucha. Aquí no hay ideologías, aquí hay necesidad de lograr derechos. Y en esta lucha no sobra nadie”.