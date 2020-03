La Justicia ahoga económicamente al humilde partido que solicita investigar a Ábalos por el ‘Delcygate’

El dinero podrá ser la piedra de traba que paralice la investigación contra José Luis Ábalos por un presunto delito de prevaricación durante el ‘Delcygate’. El Partido Laócrata, una organización joven que se querelló contra el ministro de Transportes junto a Vox y Partido Popular, tendrá que pagar 17.000 euros en fianzas para poder formar parte de los procesos judiciales que se están llevando a cabo tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

A través de un auto de Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Periodista Digital, se anuncia que el Partido Laócrata debe pagar una fianza de 12.000 euros “para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa”, a lo que precisan que la cantidad debe “prestarse en metálico, debidamente consignado, en el plazo de ocho días desde la notificación de esta resolución”.

La cifra se suma a los fondos ya exigidos por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que, como ya adelantó Periodista Digital, indicó: “dispongo fijar la cuantía de 5.000 euros respecto del Partido Laócratas y de 20.000 euros en cuanto al partido político Vox para su personación como acusación particular en estas actuaciones y en el ejercicio de la acción popular”.

El partido de Sergio Cebolla han presentado sus alegaciones contra la cifra solicitada por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, al considerar que “la cuantía de fianza que se fija respecto del Partido Laócrata, de 5.000 euros, para su personación en el ejercicio de la acción popular, respetuosamente la consideramos desproporcionada, y no acorde con nuestra capacidad económica, lo que supone un impedimento para el ejercicio de la misma dado que Laócratas no recibe subvenciones públicas y es una organización de reciente creación”.

En este sentido, solicitan ante el juzgado que “que dado que Laócratas es una organización de nueva creación, nuestra capacidad económica es limitada, siendo al cuantía antes referida en comparación con la nuestra mil veces más, dado que la cuantía que disponemos para ser ingresada de inmediato es de 1.000 euros”.

Los Laócratas recuerdan al juzgado que “como establece la actual Jurisprudencia del Tribunal Supremo: Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA, Número de Recurso: 20431/2019, Procedimiento: Causa especial, Fecha de Resolución: 18 de Julio de 2019, Emisor: Tribunal Supremo – Sala Segunda, de lo Penal, “El derecho a mostrarse parte en un proceso penal, mediante el ejercicio de la acción popular, es una manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia, y la exigencia de una fianza para su ejercicio, que la ley impone a quien no resulte ofendido por el delito que se trata de perseguir, no es en sí misma contraria al contenido esencial de tal derecho, pues no impide por sí mismo el acceso a la jurisdicción (v. ss. T.C. 62/1983 , 113/1984 , 147/1985 y 50/1988 ). Lo único que impone expresamente la ley es que «no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita».