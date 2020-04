Santiago Abascal (Vox) demanda a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por «imprudencia grave con resultado de muerte»

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren ser llevados ante la justicia. Santiago Abascal ha anunciado que su partido, Vox, presentará una querella contra el presidente del Gobierno y el resto de su equipo “liberticida”.

Desde el partido político consideran que el Gobierno del PSOE y Podemos han cometido un presunto “delito de imprudencia grave con resultado de muerte”. Pero no es el único, ya que también se les señala por “lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad”.

La medida legal se suma a la denuncia que el abogado Víctor Valladares presentó el jueves 26 de marzo ante el Tribunal Supremo a través de LexNet personado con un procurador, según ha logrado conocer Periodista Digital.

A la denuncia de prevaricación administrativa por omisión está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.

Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.

La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.

Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.

El líder de VOX, en el pleno de este 9 de abril de 2020 en el Congreso de los Diputados en el que se aprobará oficialmente la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril de 2020, ha estado sencillamente soberbio sacando a la luz todas las mentiras del Gobierno durante la crisis de la pandemia por le coronavirus.

Abascal, que una vez más exigió la dimisión de Sánchez, dedicó dos minutos de oro a destrozar la gestión del presidente del Ejecutivo español con todos los bulos que le ha ido vendiendo a los ciudadanos, aun a riesgo de contagiarles y, como ha pasado con 15.000 personas ya, mandarlos a la tumba.

En un momento de su intervención, el diputado de VOX recordaba que era paradójico que a Pedro Sánchez le preocupasen ahora los bulos cuando él, precisamente, llegó a La Moncloa gracias a mentiras como que él jamás podría conciliar el sueño de haber tenido a Podemos en el Gobierno o a contar con el apoyo de los separatistas.

Así empezaba Santiago Abascal a desgranar el listado de trolas que el Ejecutivo sociocomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han contado a todos los españoles:

Y vamos a hablar de bulos, que es lo que ahora parece quitar el sueño al señor Sánchez. Lo curioso es que le inquieten tanto porque usted, señor presidente, llegó al Gobierno con un bulo, con una mentira, prometiendo a los electores que no llegaría a La Moncloa pactando con ese señor que tiene sentado a su lado (en referencia a Pablo Iglesias).

Proseguía el de VOX asegurando que:

Proseguía desgranando los bulos de la factoría de La Moncloa:

Es un bulo y una mentira, señor Sánchez y señor Iglesias, afirmar que no había riesgo para la salud pública como hizo el ministro de Sanidad el 13 de febrero de 2020. Es un bulo y una mentira gravísima, señor Sánchez y señor Iglesias, afirmar que no había riesgo poblacional de contagio y que la política de contención estaba funcionando como dijo el señor Fernando Simón el 28 de febrero de 2020. Es un bulo y una mentira colosal, señor Sánchez y señor Iglesias, afirmar que no habría problema en celebrar eventos multitudinarios como dijo el señor Fernando Simón el 2 de marzo de 2020.