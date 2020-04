Cristina Seguí responde con contundencia a la querella del PSOE: «No me voy a plegar a un partido criminal»

Contra buen fardo han ido a chocar los socialistas.

La periodista, escritora y tertuliana Cristina Seguí ha recibido una querella por parte del PSOE por una serie de mensajes en redes sociales que, a tenor de los que habitan en Ferraz, consideran injuriosos.

Los socialistas justifican su denuncia en que, desde su cuenta personal, Seguí ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez los calificativos de «criminales, mengueles, sinvergüenzas, miserables, cerdos, mataviejas, así como la acusación de ocultación de sus indicios delictivos y de querer meterla en la cárcel. La denuncia mantiene que la analista «considera el al PSOE gentuza» y al socialismo que defiende «muerte y miseria».

Por supuesto, Cristina Seguí no se ha arrugado un solo instante y en el canal ‘Estado de Alarma’ (Youtube) ha respondido con contundencia al intento del PSOE y del Gobierno socialcomunista de amordazarla:

Asegura Seguí con mucha ironía que ella se encuentra tranquila sabiendo que es Dolores Delgado la que se encuentra al frente de la Fiscalía General del Estado:

Resalta que esta querella no le coge desprevenida:

Seguí tiene claro que:

Yo no me voy a plegar ante un PSOE criminal, amancebado con Bildu hasta el vómito, que además no considera que lo mío sea libertad de expresión, mientras se calla más 200 actos de exaltación del terrorismo en el último año y medio en el País Vasco para que el mediocre de Pedro Sánchez pues no vuelva al paro.