El Supremo pide autorización al Congreso para llevar al juzgado a Laura Borrás (JXCat) por «prevaricación y fraude»

Laura Borrás está en la mira de la justicia.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó este viernes 22 de mayo tramitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya (JXCat).

Es importante recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió, en diciembre de 2019, una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en que Borrás era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

A este efecto, el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, dirigió un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borrás a la presidenta del Congreso de los Diputados.

La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado de la Sala II Eduardo Porrés, que es quien ha instado el suplicatorio.

Dicho juez citó para el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borrás para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación.

Además del proceso judicial en su contra, la separatista catalana salió mal parada en algunas de sus últimas participaciones televisivas.

Juan Carlos Girauta y Laura Borràs tuvieron, en febrero de 2020, un fuerte encontronazo en ‘Todo es mentira‘.

Los separatistas catalanes (junto a los herederos de Batasuna, Bildu) y los nacionalistas gallegos del BNG dieron el cante en el inicio oficial de la legislatura de Pedro Sánchez con su ausencia en el Congreso de los Diputados ya que no consideran a Felipe VI un interlocutor válido.

Sobre este tema ha tenido que dar explicaciones Borràs al programa de Cuatro, donde finalmente se produjo la enganchona con el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta.

Borràs: Para empezar he decirle al señor Girauta que su argumento cae por su propio peso porque ha dicho el partido de la señora Borràs, y la señora Borràs no tiene partido. No milita. Entró en política en unas listas que querían representar esa transversalidad. Si el quiere o no sentirse catalán quienes reparten carnets de buenos y malos no somos nosotros. Si él no quiere serlo tendrá sus motivos.

Girauta: No es catalán quien quiere serlo, es catalán quien quieran ustedes, supremacistas, xenófobos, racistas.

Borràs: Cuando alguien necesita insultar, no tiene argumentos. Me pensaba que era una entrevista, no un diálogo con uno de sus tertulianos

Flich: Eh eh voy a entrevistarla yo, señora Borràs.

[…]

Borràs: Me hubiera gustado, si no nos hubiera interrumpido el señor Girauta, haberle comentado los motivos…

Girauta: Y a mi me hubiera gustado que no apareciera una golpista en televisión todos los días.

Borràs: A ver si puedo, tienen ahí un secuestrador de la audiencia

Girauta: ¿Pero qué dices de secuestrador? Secuestrador tu amigo Otegi, ¡golpista!

Borràs: ¿Le pueden hacer callar si quieren escucharme a mí o no?