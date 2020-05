El Gobierno PSOE-Podemos permite a la familia de un asesino etarra viajar a Valencia a visitarle saltándose el confinamiento

Otro lío más en el que se mete de hoz y coz el peculiar ministro del Interior.

Fernando Grande-Marlaska tendrá que dar muchas y detalladas explicaciones sobre el escándalo que ha supuesto que familiares del etarra Iñigo Gutiérrez Carrillo hayan podido visitarle en pleno estado de alarma a la prisión de Picassent, en Valencia.

Cierto es que el sanguinario asesino acababa de perder a su padre, pero esa no era razón suficiente, con la actual situación por la pandemia del coronavirus, para que su madre y su cuñado viajaran en la jornada del 23 de mayo de 2020 hasta el presidio levantino.

Durante una hora y media han podido hablar con él y con su pareja, María Lizarraga Merino, también condenada por terrorismo y con la que tiene una hija.

Iñigo Gutiérrez Carrillo estaba en un grupo de apoyo del Comando Vizcaya liderado por Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegui que se desarticuló en el 2008. Fue juzgado por alguno de los atentados del comando, entre ellos un coche-bomba contrala casa cuartel de la Guardia Civil en Calahorra (La Rioja), el 21 de marzo de 2008. Dentro había 33 personas, entre ellas 23 agentes. Hubo 8 heridos y grandes daños materiales.

INDIGNACIÓN EN LAS REDES Y ENTRE CIUDADANOS QUE SE CONSIDERAN AGRAVIADOS

Por supuesto, la decisión del Ejecutivo de hacer una excepción con la familia de este etarra ha sentado como un tiro a la ciudadanía que no entiende ese doble rasero, personas que ni siquiera han podido velar la pérdida de un ser querido y, en cambio, todo privilegios y facilidades para este sanguinario asesino.

Por ejemplo, familiares de fallecidos a consecuencia del Covid-19, relataban indignados a El Español que esta situación resultaba de todo punto intolerable:

Enrique Cerón, que ha perdido a su padre y a un tío durante la pandemia, señalaba al digital de Pedrojota que:

No me extraña con este Gobierno. Imagino que se deberá a los pactos ocultos que hayan llegado con Bildu. Está claro que el resto no podemos movernos entre provincias y muchos no pudimos si quiera que ir a enterrar a nuestros familiares.