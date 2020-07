La ‘romántica’ explicación de Corinna al juez sobre los 65 millones en su cuenta: «Juan Carlos I me ofeció ese dinero por amor»

El asunto tiene una pinta pésima.

El rey emérito, Juan Carlos I, no consigue sacudirse el ‘caso Corinna’ y una vez más vuelve a ser noticia tras las revelaciones hechas por el diario suizo Tribune de Genève.

Este rotativo ya se hizo eco en marzo de 2020 de la existencia de una nueva cuenta bancaria, hasta ahora desconocida, en la banca privada Mirabaud de Ginebra y en la que el rey emérito habría recibido, el 8 de agosto de 2008, unos 100 millones de dólares del entonces rey de Arabia Saudí, Abdallah bin Abdulaziz, a través del Ministerio de Finanzas saudí

La única duda que queda por resolver es si esa cantidad estuviera relacionada con la concesión del AVE a la Meca.

La declaración de Corinna Larsen ante el fiscal suizo Yves Bertossa, en calidad de investigada, fue hecha el 19 diciembre de 2018 y en ella aseguró que recibió 65 millones de Juan Carlos I pero solo por una razón de índole sentimental:

Se trataba de un regalo. Recibí una llamada telefónica de Canónica, el administrador de la fundación Lucum, informándome de que Juan Carlos I deseaba hacerme un regalo. No me habló por teléfono de una cantidad concreta. Me dijo que quería encontrarse conmigo. Fui a su despacho. Me explicó que el Rey quería ofrecerme un regalo a mis hijos y a mí. Juan Carlos I quería asegurar un buen futuro a mis hijos y a mí. Pienso que me ofreció ese dinero por gratitud y por amor.