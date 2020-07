Nueva carga de 'Dina...mita' judicial contra Iglesias: "Marta Flor propuso pasar al fiscal un informe confidencial"

Ya lo dice Carlos Herrera, que «cada día tiene su afán».

Y en el caso de Pablo Iglesias, cada hoja que se arranca del calendario es un quebradero de cabeza en lo tocante al ‘caso Dina‘.

Tal color hormiga está cogiendo el asunto del móvil de su exasesora en el Parlamento que ya se habla más del ‘caso Iglesias’ que del ‘caso Dina’.

Este 23 de julio de 2020 El Mundo publica un extracto jugoso de la Fiscalía sobre la comparecencia de José Manuel Calvente, el abogado purgado de Unidas Podemos tras la denuncia de acoso que puso la también letrada morada Marta Flor.

Se trata de la declaración del que fuera coordinador jurídico del partido de Pablo Iglesias ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid el 28 de febrero de 2020 por la acusación de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones tras admitirse a trámite una querella interpuesta por la ex abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor.

Asegura Calvente que las pruebas aportadas por Marta Flor estaban descontextualizadas:

Y remacha sacando a la luz la propuesta ‘legal’ que planteó Marta Flor, la de revelar al fiscal ‘Ironman’ Stampa un informe confidencial:

Declara que a principios del mes de febrero de 2019 tienen unas desavenencias profesionales. Marta se posiciona en una determina corriente contraria a la suya. El 8 de febrero Marta propone pasar a un fiscal que conoce un informe y a él no le parece bien, ya que el informe era confidencial.

La propia Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa y asegura que:

No ha quedado acreditado de las diligencias practicadas que los hechos narrados puedan colmar los tipos penales del escrito de la querella, ni ningún otro tipo penal.

Incluso, el propio fiscal rechaza, con los datos en la mano, la posibilidad de que Calvente haya cometido acoso:

Los mensajes enviados por el investigado en modo alguno se orientaban a imponer a la denunciante una conducta que ella no quería realizar. En el mismo sentido, en la actitud mostrada por la receptora de los mensajes no queda evidenciada su voluntad de no mantener contacto alguno con el emisor, ni se le efectúa ninguna conminación al respecto.