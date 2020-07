El Supremo se planta ante el Gobierno PSOE-Podemos y sus socios independentistas y revoca el régimen de semilibertad de Forcadell

No corren buenos tiempos para la expresidenta del Parlamento catalán, la presa Carmen Forcadell.

La golpista Forcadell, uno de los rostros más visibles del independentismo catalán, creyó estar fuera del alcance de la Justicia española para así aprovecharse de la generosidad que aplican las instituciones penitenciarias en Cataluña en cuanto a la permanencia entre barrotes.

La sala del Tribunal Supremo que juzgó la causa del procés ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha revocado el auto por el que el 28 de abril de 2020 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lérida aprobó la aplicación del reglamento penitenciario recogido en el artículo 100.2 que dejaba en semilibertad a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell.

Tiene su miga la decisión adoptada por el Supremo porque deja bien a las claras que no va a ceder a las presiones políticas.

Y es que a nadie se le esconde que el Gobierno socialcomunista de PSOE y Unidas Podemos precisa de los socios secesionistas de ERC para ver aprobadas leyes tan esenciales como los Presupuestos Generales del Estado.

Huelga decir que esta decisión judicial no habrá caído precisamente bien en el ámbito de los golpistas que, a buen seguro, volverán a esgrimir el espantajo de liquidar la actual legislatura.

UN PROCESO DE REINSERCIÓN ALEJADO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO

La Sala Segunda del Supremo deniega en un auto la aplicación a Forcadell de dicho régimen flexible, propuesto en febrero de 2020 por la Junta de Tratamiento de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción de la penada relacionado con el delito cometido.

Esto, dice el tribunal, hace «injustificable» ese régimen de semilibertad «de facto» del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena.

Hay que recordar que Forcadell fue condenada a 11 años y seis meses de prisión, mucho más tiempo que el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, que tiene seis años de pena, de los que ha cumplido seis y al que el juez denegó la posibilidad del tercer grado.

El auto de la Sala Segunda del Alto Tribunal corta de raíz así controversia acerca del órgano competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria que impliquen la aplicación del régimen previsto en el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.

El Tribunal Supremo también decidirá sobre la aplicación del 100.2 a los demás presos independentistas que ya disfrutaron del 17 al 19 de julio de 2020 de su primer fin de semana fuera de la cárcel.

También establece que los recursos del fiscal suspenderán automáticamente los permisos y que estos recursos los tiene que resolver el tribunal que emitió la sentencia del juicio por el referéndum ilegal del 1-O.

El Tribunal Supremo, además, avisa de que el 100.2 no puede «esconder excarcelaciones propias del tercer grado».

LA RESPUESTA DE LA EXPRESIDENTA DE LA CÁMARA AUTONÓMICA

Carmen Forcadell, al igual que suelen hacer muchos independentistas, tienen asumido que la manera más rápida de hacer llegar sus mensajes es a través de las redes sociales.

La expresidenta del Parlamento de Cataluña ha recurrido a Twitter para emitir su queja plañidera en la que asegura que el Tribunal Supremo ha iniciado contra ella una caza de brujas:

La competència sobre el 100.2 és de l’ Audiència provincial, però el Suprem l’assumeix per poder revocar-me’l. No em sorprèn, d’aquest Tribunal no espero justícia, sé que és venjança.

