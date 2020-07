Pablo Iglesias llora por la vuelta a la prisión completa de los golpistas catalanes

Pablo Iglesias vuelve a dejar sentado una vez más que en él predomina la ideología por encima del papel institucional.

El vicepresidente segundo del Gobierno no se contuvo en la jornada del 28 de julio de 2020 cuando se conoció la decisión de revocar el tercer grado a cinco de los golpistas catalanes presos.

Para Iglesias es una «mala noticia» que se le haya privado de este régimen a supremacistas de la talla del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez.

El político morado, como suele ser habitual, ha echado mano de su ‘medio de comunicación’ más habitual, Twitter, para expresar su desacuerdo con esta medida judicial.

Recuerda Iglesias que él ya tuvo la oportunidad de dialogar con los cinco políticos a los que ahora se les ha anulado ese tercer grado y subraya que no entiende la decisión porque:

He visitado a los cinco en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto.