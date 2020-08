El rapero Valtònyc ‘denuncia’ que Pablo Iglesias le encargó la canción contra el Rey y se hizo ‘el longuis’ cuando lo condenaron

En español hay un coloquialismo que es «hacerse el longuis», con el significado de «hacerse el distraído» o no querer darse por enterado.

Proviene de la palabra en latín ‘liongus’ cuyo significado es lejano y éste dio origen al término ‘longuiso’ para referirse a aquella persona cobarde que huía de una responsabilidad.

Pues el ‘loguis’ fue lo que se hizo Pablo Iglesias cuando vio que a su colega Valtònyc lo empitonaban en los juzgados.

El rapero mallorquín, que se encuentra en Bélgica huido de la Justicia, ha difundido una carta en la que recuerda que fue el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias quien le encargó una de las canciones por las que fue condenado a tres años y medio de cárcel como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

«Quiero volver a casa», afirma Valtònyc en la misiva, remitida al periódico independentista Vilaweb.

Pero a continuación reconoce que es muy probable que no regrese nunca, ya que sólo lo hará cuando exista la «república catalana».

En su escrito, el rapero mallorquín explica que «quien me encargó la canción que me ha llevado al exilio es vicepresidente de España y no lo he visto nunca como una oportunidad para volver».

Se refiere a Pablo Iglesias, quien le encargó una canción injuriosa sobre la Familia Real para su programa La Tuerka.

«Estoy en el exilio por haber cometido el grave delito de burlarme de la Corona», afirma Valtònyc al respecto.

EL BORBÓN

Cuando Valtonyc fue juzgado en la Audiencia Nacional, afirmó ante el tribunal que Pablo Iglesias le había encargado la canción para La Tuerka.

«Se me dijo que el tema tenía que ser la Monarquía. Ellos lo colgaron en su canal y ahí sigue».

Al salir del juicio, declaró ante la prensa que Iglesias le había defraudado por no solidarizarse con él, que tenía «un pie en la cárcel».

Pero un día antes de que se cumpliera el plazo para entrar en prisión, el rapero dejó entrever que no pisaría ningún centro penitenciario al lanzar este comunicado:

«Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la cárcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobeceder es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie».

Veinticuatro horas después, estaba en Bélgica.

La canción, titulada «No al Borbón», era un aluvión de acusaciones y descalificativos al Rey emérito y los miembros de la Casa Real en general, con frases como «el Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley».

Otras partes de la letra dicen:

«El Rey Borbón y sus movidas, no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar»; «¿Por qué no se fractura la cabeza y no la cadera?»; «Sarcástico como el Rey dando la mano a Gaddafi y después celebrando tener petróleo fácil (hijo de puta), puede ser que de la República solamente queden fósiles, pero quedamos nosotros, y del Rey los negocios».

También hablaba de ocupar el palacio de Marivent «con un Kalashnikov», y tiene más para la monarquía en otros temas como «Herbes mesclades», donde dice:

«Burgués, ni tú ni nadie me harán cambiar de opinión, cabrón, seguir el acto de fusilar al Borbón. Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco (disparos)… Bah… Ya no. Ahora toca a Juan Carlos».

FUERON OTRAS CANCIONES

En realidad, el rapero fue condenado por varias canciones en las que hacía apología del terrorismo, por letras como las siguientes:

«A ver si ETA pone una bomba y estalla», «que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada», «para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, brindaremos con champán», «mataría a Esperanza Aguirre, pero antes, le haría ver como su hijo vive entre ratas».

Entre las letras por las que fue condenado, también hay algunas alusivas a la Familia Real, como las siguientes:

«El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley» y «Sofía en una moneda pero fusilada».

Por último, también había amenazas explícitas contra el actual diputado de Vox en Baleares Jorge Campos, que en aquel momento presidía la asociación Círculo Balear:

«Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear» y «Le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta»; queremos la muerte para todos estos cerdos».

Por tanto, no es cierto que Valtònyc fuera condenado por denunciar la corrupción del Rey emérito, sino por graves delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

En su último concierto en Mallorca antes de huir de España, arengó así al público:

«Matad a un puto guardia civil esta noche. Poned una bomba al fiscal».

En la carta que ha difundido a través Vilaweb, el rapero señala desde una distancia de 1.300 kilómetros el camino que deben tomar los independentistas:

«Ahora no me siento en absoluto más cerca de casa. Sí me sentí cerca cuando vi que la gente de organizaba en Urquinaona, echaba a las fuerzas de ocupación y controlaba en territorio. Cuando bloqueaban aeropuertos y dañaban la economía española. Cuando reivindicaban la independencia y no se centraba todo en reclamar la libertad de presos y exiliados»

Valtònyc deja claro que el objetivo de los independentistas debe ser «dañar la economía española» y «debilitar al Estado español», mediante el uso de la violencia.

Lo dice así: