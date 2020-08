Calvente acusa a Iglesias: «El líder no sería tan incompetente para no saber qué pasaba en Podemos»

Ha llegado al límite de su paciencia y ya apunta directamente a la cabeza de Unidas Podemos para saldar cuentas de una vez por todas.

El que fuera coordinador legal de la formación morado y purgado por, precisamente, avisar de ciertas prácticas presuntamente corruptas, José Manuel Calvente, ha puesto en el filo de la navaja al máximo líder, Pablo Iglesias.

El letrado, harto de escuchar todo tipo de improperios hacia su persona desde el entorno de los podemitas, ha optado por echarse al monte virtual, es decir a las redes sociales, para dejar claro que él no va precisamente contra Unidas Podemos, sino contra los «cuatro sinvergüenzas que presuntamente han metido mano en la caja».

Calvente no dice que Pablo Iglesias haya sido uno de los autores de esas prácticas, pero asegura que, si no es incompetente, debería de haber conocido esas presuntas prácticas que se estaban realizando en Podemos.

3. Podemos es una víctima y debería perseguir a estos presuntos canallas donde el «líder» del partido no sería tan «incompetente» como para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro.

Después de este contundente hilo en Twitter, José Manuel Calvente subió otro ‘trino’ en el que denunció todo tipo de improperios e insultos hacia su persona. A poco que se tire de sagacidad, esas amenazas están relacionadas directamente con personas vinculadas de forma directa e indirecta a Unidas Podemos:

Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá.

— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020