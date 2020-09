La madre de una niña asesinada por ETA saca los colores a Sánchez por su pésame al preso que se suicidó: «Ha vuelto a matar a mi hija»

Toñi Santiago, la madre de Silvia Martínez Santiago, la última niña asesinada por ETA en agosto de 2002, se ha grabado un vídeo arremetiendo contra «lo que tenemos por presidente del Gobierno«, es decir, Pedro Sánchez.

Yo no me siento representada por este Gobierno

La madre de la niña asesinada por ETA ha comentado el polémico pésame que Sánchez le dio a Bildu en el Senado tras conocerse el suicidio de un preso etarra, Igor González Sola.

Siento la necesidad imperiosa, como madre y española, expresar mi angustia y mi desesperación. Como presidente de este desgobierno, su calidad humana, sus principios morales y su amor por España es inexistente.

Tras estas declaraciones, donde lamenta la muerte de un terrorista de ETA, tengo que expresar que sus manos han quedado manchadas de la sangre que mi hija dejó aquel 4 de agosto en aquel cuartel. Usted ha vuelto a asesinar a mi hija de la misma manera que lo hizo el señor Zapatero y el señor Rajoy.

Quiero decirle a usted que aquel 4 de agosto yo me quede aquí para enfrentarme a usted y a todos que como usted pretenden pisotear la memoria y la dignidad que corresponde por ley a mi hija.

Nadie me va a callar. Yo no le voy a desear a usted lo mismo que me pasó a mí aquel 4 de agosto pero deseo que su mujer tuviese que soñar todas las noches mientras viva lo que yo sufrí aquel 4 de agosto. Tener que ver morir a mi hija por los asesinos que hoy usted premia. Ante estas declaraciones tengo que decirle que usted es un traidor y un inepto, es usted la peor pandemia que podría tener este país. Por encima de mi hija no existen colores políticos.