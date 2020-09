Calvente estrecha más el cerco sobre Iglesias: «No devolvió a Dina la tarjeta del móvil porque temía que la filtrara»»

Ya puede encomendarse a todos los santos porque el asunto, paradójicamente, se pone cada vez más morado.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, empieza a ver como el cerco judicial se estrecha más después de la larga declaración por vídeoconferencia de José Manuel Calvente ante el juez García Castellón.

El que fuera coordinador jurídico de Unidas Podemos y pieza clave en destapar los chanchullos de la formación populista volvió a dar nuevos y reveladores datos sobre el turbio episodio del supuesto robo del móvil de la exasesora de Iglesias en Bruselas.

La versión defendida por el propio líder podemita es que Dina Bousselham sufrió el hurto del teléfono a manos de las llamadas ‘cloacas del Estado’.

Sin embargo, el argumento de los de Podemos, contrario a lo que internamente había recomendado el propio Calvente, que aseguraba que ir por esa vía era un error de bulto, comenzó a hacer aguas, máxime desde que el propio letrado sacó su lengua a paseo tanto en los medios como en la esfera de los tribunales de Justicia.

Este 12 de septiembre de 2020 el periódico El Mundo lleva varios y jugosos extractos de la declaración de Calvente ante el magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón.

La afirmación más relevante se refiere a la famosa tarjeta del móvil que, supuestamente, había sido robada por una operación de las ‘cloacas del Estado’. Calvente desmonta en un plis plas esa teoría por la que apostó Pablo Iglesias:

Una persona muy próxima a Pablo Iglesias me aseguró que él no quiso devolver la tarjeta porque no se fiaba de Dina Bousselham. Tenía miedo de que filtrara el contenido antes de las elecciones.