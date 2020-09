El calvario de Calvente: «Hay mucho loco en Podemos que puede reaccionar físicamente contra mí»

Un verdadero calvario.

El que fuera coordinador legal de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, atravesó todo un Gólgota desde el momento en que decidió poner en conocimiento de la Justicia los tejemanejes que había en el interior del partido.

Y el sufrimiento no parece que vaya a terminar en breve porque justo el 16 de septiembre de 2020 la Audiencia Nacional devuelve a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el ‘caso Dina‘, rebatiendo así la decisión primigenia del juez Manuel García Castellón.

Para comprobar hasta qué punto llegó el acoso al que fue sometido Calvente, basta leer algunas de sus declaraciones ante el magistrado de la Audiencia. De hecho, nuevos audios se han vuelto a filtrar de su comparecencia de más de tres horas ante el juez y dejan bien a las claras que el que fuera abogado de los morados teme hasta por su propia vida.

Desde el momento en que el letrado no quiso acogerse al llamado secreto profesional y, por tanto, cantar La Traviata sobre los chanchullos que había en la formación de Pablo Iglesias, comenzó su particular tortura:

Gente de Podemos, compañeros de trabajo, ex miembros me han dicho: «Acógete (al secreto profesional) José Manuel porque no sabes la que te espera, te van a hacer la vida imposible»; «Te vas a arrepentir como hables, te van a machacar»; «Se van a querellar hasta la saciedad contigo por el secreto profesional»; «Van a ir por ti».

El que fuera coordinador legal de Unidas Podemos precisa que puede asumir los ataques hacia su gestión como letrado, pero no aquellos que han ido directamente a socavar su imagen personal o los que han puesto en el punto e mira a su ámbito familiar:

Eso yo lo puedo superar, pero cuando he recibido insultos de «tu madre es esto, tu padre, tu hija, tu mujer se ha acostado con el butanero…» Todas las barbaridades que me han dicho, y eso está incitado por Podemos. Y está incitado por lo que se llama guerrillas de Podemos. Podemos tiene un equipo a sueldo del partido para cargarse a todos los jueces y a todas las personas que atacan a Podemos.

Asegura Calvente tener auténtico pánico:

A mí el miedo que me dan, y por eso he estado dos semanas encerrado, es que esos insultos e incitaciones al odio de Podemos genera en las bases reacciones viscerales. El miedo que me da es que haya una persona que la reacción de insulto la transforme en una reacción física porque hay mucho loco en Podemos, hay mucha ‘kale borroca’. Más que por mí sufro por mi hija y mi familia.

Asimismo, confesaba ante el juez Castellón la campaña montada en su contra:

Desde hace un mes he venido sufriendo una campaña, el medio de Dina Bousselham ha organizado una campaña contra mí y contra los jueces que son siempre los enemigos de Podemos. Y a mí personalmente han iniciado una campaña difamatoria a través de redes, a través de medios de comunicación. Dina, el mismo día que se archiva la querella (de Marta Flor contra él por un supuesto delito de acoso sexual), y que yo declaro ese mismo día ante el Juzgado de Instrucción 42, ese día publican mensajes para intentar llevar a los medios el debate de la querella con toda la mala intención.

Y revela el vacío y el acoso al que ha sido sometido: