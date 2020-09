Rocío Monasterio ‘despluma’ a El País en los tribunales y se lo restriega a Iglesias: «Repítelo hasta que te duela el moño»

Rocío Monasterio ‘desplumó’ a El País y a Icon Desing en los tribunales.

Los medios afirmaron, siguiendo un bulo de la extrema izquierda, que la líder de VOX en Madrid firmaba trabajos sin tener titulación como arquitecto.

Ante un juez, la representante del partido de Santiago Abascal demostró su inocencia, lo que obligará al diario El País y a Icon Design a publicar en un lugar visible y junto a la información original una rectificación. Así como al pago de las costas de la demanda.

Para celebrar su victoria judicial, Monasterio publicó un extracto de la sentencia, donde se afirma que la representante de VOX “no ha infringido ninguna norma legal en su actividad del sector inmobiliario y, en particular, antes de ser arquitecto colegiado, no ha firmado nunca proyecto alguno que exigiese tal condición”.

Además, la sentencia demuestra que Monasterio no ha inventado ningún master. En este aspecto, la justicia aclara que “se ha limitado a afirmar en Twitter que el título de arquitecto expedido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el que ella recibió, es hoy equivalente a dos títulos de grado y el de master”.

Con el respaldo de la Justicia, Rocío Monasterio restregó la sentencia en el rostro de Pablo Iglesias, uno de los que más puso en duda su profesionalismo.

A través de su cuenta de Twitter, lanzó un ‘mísil’ dirigido directamente contra el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno.

“Mira @PabloIglesias, repite conmigo hasta que te duela el moño: ‘Rocío Monasterio es arquitecto superior y master en ordenación del territorio, y no ha cometido ninguna ilegalidad en su actividad’. Tal cual, de la condena judicial a El País por mentir, como tú hoy en el Congreso”.

“Rocío Monasterio es arquitecto superior y master en ordenación del territorio, y no ha cometido ninguna ilegalidad en su actividad.” Tal cual, de la condena judicial a El País por mentir, como tú hoy en el Congreso pic.twitter.com/P4YTnpyHOi — Rocio Monasterio (@monasterioR) September 23, 2020

Dos tazas

El ‘zasca’ de Monasterio llega pocas horas después del ‘varapalo’ que Macarena Olona dio a Iglesias.

La secretaria general del grupo parlamentario de VOX en el Congreso acusó al vicepresidente Pablo Iglesias de alentar ataques como el perpetrado por Rodrigo Lanza, el conocido como ‘crimen de los tirantes’.

Incluso, cree que el líder de Podemos habría “jaleado y disfrutado” esa agresión mortal en caso de estar presente.

En una pregunta en el Pleno del Congreso, Olona recordó que Lanza ha sido condenado por el asesinato de un hombre, Víctor Laínez, “por el simple hecho de llevar unos tirantes con la bandera española”.

En este sentido, reprochó a Iglesias que se reuniera con la madre del sentenciado para manifestarle su apoyo. “Si usted hubiera estado presente le habría jaleado y habría disfrutado”.