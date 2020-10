El patético argumento de Echenique para salvar al investigado Iglesias: «Van contra quien ha subido el SMI»

Es lo que se viene a llamar un ‘argumento de peso’.

Después de conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de trasladar al Tribunal Supremo la causa que investiga la posible denuncia falsa de Pablo Iglesias en el ‘caso Dina‘, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, salta a las redes a lloriquear como una magdalena.

Y la ‘férrea defensa’ que hace de su jefe es que los poderosos quieren ir en contra de la persona que ha subido el salario mínimo interprofesional al tiempo que ha puesto un impuesto a los ricos

El problema es que el propio ‘vocero’ del grupo morado en el Congreso de los Diputados, que ahora carga duramente contra el magistrado Castellón no hace muchos días atrás lo alababa por la llamada ‘operación Kitchen’:

Echenique, si el juez prevarica y se salta la Ley, denunciadlo en un juzgado. Así de fácil. Si no lo hacéis, son obvias las razones.

Y, evidentemente, el resto de tuiteros continuaron la lapidación de Echenique por tirar de pamplinas frente a las evidencias judiciales que acorralan un poco más si cabe a su jefe:

Pues yo no veo q la situación d la mayoría d españoles haya cambiado mucho,más bien creo q no puede estar peor desde q habeis tomado vuestras medidas populistas,pregunta en Extremad. o Andalucía

Pero claro algo has de decir cuando te han pillao con el carrito del helao #Caradura pic.twitter.com/MHJoS7D5MT

