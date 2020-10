Una diputada del PP deja en bragas a Irene Montero por acusarles de «corruPPtos»: «¡Habló de P… ‘La Tacones’!»

Ana Vázquez Blanco, diputada del Partido Popular, no se ha amilanado ante Irene Montero, que cuando conoció la sentencia de la Gürtel tuiteó el siguiente mensaje: «CorruPPtos».

La ‘popular’ aprovechó que Podemos, el partido de Montero, tiene un oscuro pasado de financiación, con posibles mordidas cobradas del régimen chavista a través de CEPS y la consultora Neurona, y que su líder y pareja, Pablo Iglesias, está a las puertas de la imputación, para replicarla: «Habló de P… la tacones».

Habló de P….la tacones!! https://t.co/wLP4e4wK2P — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) October 14, 2020

Los escándalos de Podemos: Venezuela e Irán financiaron a Podemos a través de Hispan TV.

Hasta Estados Unidos vincula la financiación de Podemos tanto con Venezuela como con Irán. Fuentes cercanas a la investigación a la financiación irregular a Podemos, afirman que un antiguo alto cargo de la dictadura chavista de Venezuela y colaborador de la DEA (la agencia antidroga estadounidense) ha facilitado información a la Policía Nacional que demostraría que el régimen bolivariano y las autoridades de Teherán acordaron utilizar el canal de televisión iraní en español Hispan TV para canalizar la inyección de fondos en el partido de Pablo Iglesias.

Un informe oficial prueba que Podemos incumplió la Ley de Financiación de Partidos

Con el agua de sus ‘cloacas’ hasta el cuello por el ‘Caso Dina, Pablo Iglesias se enfrenta al Tribunal de Cuentas.

La institución presentó un duro informe contra el partido al encontrar contrataciones no ajustadas a la ley, gastos de seguridad inflados e incorrectos para cubrir en realidad el coste de trabajadores de la sede y gastos electorales irregulares, entre otras deficiencias.

El documento, que aborda la fiscalización correspondiente al ejercicio del año 2016, pone de relieve «incumplimientos de la legalidad» e «irregularidades».

Mariano Rajoy tacha de «reparación moral al PP» la sentencia del Supremo de la trama ‘Gürtel’

Irene Montero, actual ministra de Igualdad, quiere condenar al PP en redes a pesar de que sabe de que la sentencia del Supremo introduce una serie de matices que hacen entender que la moción de censura se llevó a cabo sustentada en inexactitudes.

El fallo acredita que el PP no delinquió y el alto tribunal lo confirma, ya que el partido conservador no ha sido condenado por corrupción.

Por tanto, la moción que llevó a Sánchez al poder (con el apoyo de Podemos) estuvo basada en mentiras.

Mariano Rajoy, el que era presidente en aquel momento, se defiende. El ex presidente de Gobierno ha emitido un comunicado, que ha publicado en su perfil oficial de Twitter, este 15 de octubre de 2020 en relación a la sentencia de la Gürtel.

El que fuera ocupante de La Moncloa ha tachado de «reparación moral» esta sentencia que, recordemos, motivó su salida del Gobierno tras la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez.

«Ayer la Justicia afirmó con rotundidad que «no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en delito sino que desconoció su comisión» y añade que «la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última».