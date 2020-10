Mariano Rajoy tacha de «reparación moral al PP» la sentencia del Supremo de la trama ‘Gürtel’

Mariano Rajoy se defiende. El ex presidente de Gobierno ha emitido un comunicado, que ha publicado en su perfil oficial de Twitter, este 15 de octubre de 2020 en relación a la sentencia de la Gürtel.

El que fuera ocupante de La Moncloa ha tachado de «reparación moral» esta sentencia que, recordemos, motivó su salida del Gobierno tras la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez.

«Ayer la Justicia afirmó con rotundidad que «no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en delito sino que desconoció su comisión» y añade que «la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última».

Comparto con vosotros el comunicado que acabo de hacer publico. pic.twitter.com/JV02BHlgvz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 15, 2020

Por ello, el ‘popular’ asegura que confía en que la recuperación moral les anime «a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, la libertad y la concordia entre los españoles».

«Hoy quiero agradecer a todos los españoles que me han honrado con su confianza durante los años que me dediqué a la política y muy especialmente durante mi etapa al frente de la Presidencia del Gobierno de España. También a los militantes y simpatizantes del PP por el apoyo que me han prestado siempre y en todo momento. Confío en que esta recuperación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles, valores éstos que hoy percibo más necesarios que nunca».

El Supremo confirma la sentencia de la Gürtel pero critica haber dado por segura la caja B

El Tribunal Supremo considera que la sentencia que sirvió como excusa de la moción de censura se excedió en algunas afirmaciones.

El alto tribunal ha confirmado el grueso de la sentencia por la primera época de la trama Gürtel aunque la matiza.

El TS da por buena la conclusión de la Audiencia Nacional de que el PP ganó dinero con los negocios de la conocida trama Gürtel pero incluye una importante valoración: no se determina que el Partido Popular delinquiera a cuenta de la existencia de la supuesta caja B.

Por lo demás, las principales penas a los encausados se mantienen o varían con escasos matices. El extesorero Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, que fueron condenados a 33 y 15 años respectivamente, ahora pasan a 29 y 12.

En cuanto a los cabecillas: Francisco Correa sigue condenado a 51 años de cárcel, el exsecretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo se queda en 36 años y ocho meses, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que fue condenado a 14 años y 4 meses, se le mantiene.

Además, el exconcejal de Málaga Ricardo Galeote se queda en seis años y seis meses, y el exconcejal de Alcobendas Alberto López Viejo ahora pasa a 27 años y 10 meses. El principal perjudicado por esta revisión de la condena es el exalcalde de Majadahonda, Guilermo Ortega, al que la Audiencia Nacional condenó 38 años y 3 meses pero ahora se eleva hasta los 40 años y tres meses.