El juez derriba el argumento del arquitecto de Podemos para justificar el sobrecoste de la nueva sede de Iglesias

Antes se pilla a un mentiroso que a un cojo.

Y en el caso de Unidas Podemos, el juez Juan José Escalonilla, está desmontando todos y cada uno de los bulos que hasta la fecha ha intentado esgrimir el partido de Pablo Iglesias.

El último tiene que ver con la nueva sede morada y las acusaciones de que el precio de la reforma se había disparado al doble de lo inicialmente presupuestado. De algo más de 600.000 euros, el precio final acabó siendo de 1,3 millones de euros.

El magistrado tomaba declaración al arquitecto responsable de proyectar la reforma, Manuel Enrique Campos, y este, según publica este 19 de noviembre de 2020 el diario El Mundo, trataba de justificar que era algo normal que el coste de las obras se acabase disparando hasta llegar al duplicar la cifra presupuestada:

En el proyecto se ponen unos precios, un coste mínimo por metro cuadrado, para que el Ayuntamiento lo admita y conceda la licencia. Son precios orientativos, mínimos. Lo importante es cuando el contratista hace las mediciones. El coste no era real. Pero eso es algo totalmente normal.

Sin embargo, el magistrado Escalonilla concluyó que el argumento del arquitecto hacía aguas por todos los lados:

Pues mire, yo no lo veo muy normal. No he visto una situación como la que usted comenta en obras privadas nunca. Y llevo 25 años trabajando.