Las redes sacuden la del pulpo a Pablo Iglesias por atacar a El País porque no cuenta las cosas como él desea

Es gravísimo. El vicepresidente del Gobierno de España vuelve a señalar a un medio de comunicación.

Y lo hace públicamente, desde su cuenta de Twitter.

Pablo Iglesias ha atacado en esta ocasión al diario El País por omitir en una información sobre la renovación del Poder Judicial que el PP exige excluir a Unidas Podemos. «Que cierta prensa les compre el marco ya que lo juzguen los lectores».

En el titular se omite que el PP exige que UP sea excluido. En el cuerpo se olvida que formamos parte del Ejecutivo. Que el PP diga que para renovar el CGPJ debemos ser excluidos es una provocación habitual. Que cierta prensa les compre el marco ya que lo juzguen los lectores pic.twitter.com/KJsn9zJNGi — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 9, 2020

Los tuiteros le fulminan

Las lecciones de periodismo del ‘jefe’ de Unidas Podemos no son nuevas. Para eso tiene ‘La última hora’, el digital que dirige su ex-asesora, y quién sabe si algo más, Dina Bousselham, y Público.es. Pero no contento con ello, quiere más.

El podemita lamenta que el titular de El País no sea como él desea y además critica que en el cuerpo de la noticia no se recuerde que su formación forma parte del Ejecutivo.

Las reacciones eran una indiscutible mano de palos…contra él: «Que un vicepresidente se dedique a señalar a un medio de comunicación antes me daba vergüenza. Ahora ya me va dando miedo»; «Da igual que forméis parte del Ejecutivo. El CGPJ lo tiene que renovar el Legislativo»; Pues porque sois cuarta fuerza política y sólo con vosotros no se puede (afortunadamente) renovar el CGPJ, se necesita al PP», eran algunas de las reacciones.

1. El CGPJ lo renueva el PARLAMENTO, no el Ejecutivo. Y aunque estéis en el Gobierno, sois la cuarta fuerza parlamentaria. 2. Que un vicepresidente se dedique a señalar a un medio de comunicación antes me daba vergüenza. Ahora ya me va dando miedo. — Álvaro Paramar (@alv_paramar) December 9, 2020

Teniendo en cuenta, que PSOE y PP tienen escaños suficientes para renovar el CGPJ, lo mínimo que debe pedir el PP es excluiros. Vosotros habéis excluido para los PGE a toda la oposición y no a etarras y separatistas. Lecciones democráticas ni una puedes dar. — David 🇪🇸 (@DavidDamian94RF) December 9, 2020

Se trata de poner condiciones a la negociación, es comprensible que usted, viendo los referentes que tiene, le cueste entenderlo, pero es lo normal. Ahora le queda al PSOE aceptarlo o no, y ahí es donde puede poner en valor su peso en el gobierno de coalición — José Miguel (@jsanrom1) December 9, 2020

No son lecciones de periodismo. Son exhibiciones de autoridad — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) December 9, 2020

No te preocupes en breve será la gente y su voto (si no prohibís las elecciones) la q os excluirá de todo. El problema es la percepción de brevedad q si no es inmediata será demasiado tarde para reparar el daño económico y social desde q dejasteis tiendas de campaña y litronas — B MariMaru🏃🏻‍♂️👔🍽 (@bmarimaru) December 9, 2020