Tremendo: Baltasar Garzón defiende en TVE a su ‘amiga íntima’ Dolores Delgado entre las risotadas de Mónica López

La situación del rey emérito copó, cómo no, gran parte de la entrevista al juez Baltasar Garzón en ‘La hora de la 1‘ de TVE.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional incluso se mostró más prudente que algunos de los componentes de la mesa, como el periodista de El País Carlos Cué, que hablaba directamente de «trato de favor» a Don Juan Carlos.

En un momento determinado, el polémico juez fue preguntado por su «relación o grado de confianza» con el comisario Villarejo…y él habló de la suya con Dolores Delgado, exministra de Justicia.

La respuesta de Garzón fue inesperada: «Yo conozco a Villarejo desde hace tiempo, este comisario participó en un informe destructivo cuando yo investigaba los GAL. Después he tenido relación con él como funcionario de policía y ahí se acabó. Lo que ocurre es que estamos siendo víctimas de una situación donde se pone en tela de juicio algunas acciones, y me refiero a los ataques que se hacen a la fiscal general del Estado (su amiga Dolores Delgado) que me parecen intolerables. Si quiere algún día hablaremos de ello con más extensión porque ahora la conductora del programa me está haciendo señas de que corte».

Y no, no parecía que Mónica López estuviera haciendo ninguna seña ahora que por fin habían dejado de hablar del emérito y Garzón se veía en la situación de responder por sus relaciones con Dolores Delgado y el comisario Villarejo. Pero López emitió varias carcajadas tontas y colmó los deseos de Garzón y pasó a las preguntas de los espectadores que ¡oh sorpresa! versaban sobre el chat de los militares retirados. Otro día será.

Contra VOX y el rey emérito

Como decíamos, el resto de la entrevista a Garzón fue una sucesión de titulares respecto a la situación del rey emérito donde también se colaron ataques a VOX.