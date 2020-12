Bildu se ‘rearma’ y amenaza a los jueces por repetir el juicio contra Arnaldo Otegi: «Ni pudieron ni podrán»

EH Bildu está ‘rearmándose’ para atacar con toda su organización a los jueces.

El partido proetarra aprovechó el Pleno del Congreso de los Diputados para desprestigiar al Poder Judicial, tildando de “ultras”, “antidemocráticos” y “reaccionarios” a jueces y magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Tras un rápido cruce de palabras con Pedro Sánchez, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ‘disparó’ sus críticas contra el Poder Judicial en el marco de la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio a Arnaldo Otegi y otros cuatro condenados en el ‘caso Bateragune’.

A pesar del ataque directo contra los jueces, la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet, no llamó en ningún momento a la cuestión a la portavoz de Bildu. Algo, al menos curioso, ya que se debatía sobre los últimos Consejos Europeos y el estado de alarma.

EH Bildu, consciente de que tienen atados entre sus manos al Gobierno PSOE-Podemos, prefirió llevarse el Pleno del Congreso a sus intereses partidistas. Algo que permitieron sus socios alegando “libertad de expresión”.

“A Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez, Rafael Díez Usabiaga y Miren Zabaleta no los juzgarán ni los jueces ultras del Supremo ni la antidemocrática Audiencia Nacional porque a ellos ya les juzgó la sociedad vasca y no solo les absolvió sino que cada día reciben, recibimos, más apoyos”, vociferó Aizpurua con un tono desafiante.

Además, la portavoz de Bildu puso en la ‘mira’ a la magistrada Ángela Murillo.

A su entender, la jueza debería ser juzgada «por violar el derecho a un juicio justo» y no el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi. Por lo que avisó que, a pesar a los «ataques», no abandonarán su camino «hacia una República vasca libre».

«En este Estado la justicia no es justicia, es venganza», afirmó Aizpurua, antes de preguntarse si no debería ser la magistrada que condenó a Otegi la que debería ser juzgada «por violar el derecho a un juicio justo» y no de nuevo los acusados.

Recordando el polémico pasado de Bildu, Aizpurua lanzó una amenaza: «por cada ataque daremos diez pasos más y a cada golpe para hacernos retroceder, le responderemos con más y más avances… desistan porque ni pudieron ni podrán».

“Vinimos aquí a frenarles, a sacarles de la ecuación política y en eso vamos a seguir porque para su desgracia somos cada vez más y más decisivas”, ha recalcado Aizpurua, que ha concluido su discurso con un “Gora Euskal Errepublika”.

Podemos, entregado a Bildu

La rendición de Pablo Iglesias ante EH Bildu y la izquierda radical vasca no llegó con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que ya se venía poniendo de rodillas desde hace años.

Toni Cantó ‘recicló’ un vídeo de 2013 cuando se puede ver al líder de Podemos en las herriko tabernas apoyando la independencia del País Vasco y respaldando algunos de los objetivos buscados por ETA.

«Hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo os echaremos muchos de menos», afirmó el actual vicepresidente segundo del Gobierno.

Además, aseguró que «el régimen actual es una metamorfosis del franquismo. La Constitución, no instauró la democracia, sino que mantiene a unos poderes que colocaron a las élites económicas y políticas en los principales mecanismos de poder del Estado español».

Totalmente apoyando las teorías de la banda terrorista, llegó a afirmar que «quien se dio cuenta al principio de todo esto fue la izquierda vasca y ETA, porque por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española».