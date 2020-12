Unidas Podemos echa bilis contra el Tribunal Constitucional por prohibir los ultrajes a la bandera de España

Era evidente que no iba a gustar en absoluto la resolución del Tribunal Constitucional en favor de la bandera de España.

Los magistrados de esta institución han resuelto que en modo alguno están amparados por la libertad de expresión los ultrajes a la enseña rojigualda, algo que ha sentado como un verdadero puñetazo en la boca del estómago a las hordas de Unidas Podemos.

Su medio de cabecera, La última hora, titulaba de esta guisa la información, hablando de que la medida había resquebrajado la unidad del Tribunal Constitucional:

Para el medio dirigido por Dina Bousselham, la noticia no es la prohibición de los ataques a la bandera, sino la división interna que ha creado en el seno del TC esta medida.

Y rápidamente los acólitos podemitas se han puesto manos a la obra para poner a caldo la decisión del Constitucional:

¿Si me imprimo con mi papel, mi impresora una bandera de España y me limpio el culo también es delito, o solamente las que venden los chinos? https://t.co/4KA94RD74X

Una cuestión que me corroe, hipotéticamente, por supuesto. Si me compro una toalla por 20€, por ejemplo, con la bandera de España, me voy a la playa, me pego un baño y al salir del agua, me seco los huevos con la toalla ¿Sería un ultraje a la bandera de España?

— Fito Corleone (@FitoCorleone) December 15, 2020