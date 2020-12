‘Mongolia’ vuelve a pasar la gorra para costear los 40.000 euros que ha de pagar a Ortega Cano por vejarle

Han pasado de cachondearse y ridiculizar públicamente a Ortega Cano a tener ahora que pasar la gorra entre sus fieles para costear los 40.000 euros que tendrán que pagar al diestro.

Los de la revista satírica ‘Mongolia’ quisieron hacer en su día una burda gracieta con quien fuera pareja de la ya fallecida Rocío Jurado.

En concreto, la publicación hizo una caricatura del matador para promocionar un acto que los ‘mongoles’ Edu Galán y Darío Adanti tenía fijado en Cartagena (Murcia) en noviembre de 2016.

El torero no se tomó nada bien la broma, que la consideró una burda falta de respeto y optó por acudir a los tribunales para sustanciar la cuestión.

Y ya hay sentencia, nada más y nada menos que 40.000 euros de vellón, más 20.000 en costas, que tendrán que abonar los ‘mongoles’ a Ortega Cano.

Eso sí, o bien tienen en esa publicación tigres en los bolsillos o no les alcanza para cubrir la decisión del magistrado porque han tardado muy poco en pasar la gorra entre los fieles:

La gran pregunta es saber qué hicieron en la revista con el dinero que en su momento ya recaudaron en 2018, unos 23.000 euros, cuando el juzgado de primera instancia de Alcobendas condenó a ‘Mongolia’ al pago de esa cantidad que ahora se ha hecho firme.

Además, el patrón de reclamar pasta a sus parroquianos se repite cada vez que cada instancia judicial ha ido dando la razón a Ortega Cano, como ya sucediera en 2019 con la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

Por supuesto, las redes sociales se lo han pasado pipa viendo el papel pedigüeño de los ‘mongoles’:

Ya me fastidia porque estoy en contra de las condenas contra la libertad de expresión y el humor, me haga gracia o no, pero francamente me habéis insultado en Twitter, me habéis bloqueado en las cuentas personales. Creo que no queréis mi solidaridad.

— Ester Katty Anna (@EsterRubio2) December 22, 2020