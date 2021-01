Pablo Hasel, el rapero enaltecedor de ETA y amigo de Monedero, lloriquea ante su inminente entrada en prisión

Se le acabó el cachondeo a Pablo Hasel.

La sonrisa burlona, sus bravatas contra las víctimas del terrorismo, contra la Policía o sus ataques contra la Corona española se le han borrado de raíz al rapero ante la decisión de la Audiencia Nacional de que tiene que ingresar en el plazo de diez días en prisión.

Me han dado 10 días para ingresar en prisión. Al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme. pic.twitter.com/xeJzdM71wi — Pablo Hasel (@PabloHasel) January 28, 2021

Entre las ‘perlas’ de Hasel por las que ahora va de cabeza a la trena hay auténticas barrabasadas como estas:

No me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, ‘socialisto’. Me da pena el que muere en un andamio. Muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores. Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles. ¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos ¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia. ¿Chistes sobre fascistas? Apología al terrorismo. A la plantilla del Betis que defiende al nazi (en referencia al jugador Zozulya), si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara.

UNA ONG MUY COMPRENSIVA CON QUIENES ENSALZAN A ETA

Amén de los apoyos podemitas, también hay una organización que en cuanto se condena a alguien por ensalzar a los etarras sale a defender al sujeto en cuestión.

Amnistía Internacional, una ONG que siempre ha tenido una especial sensibilidad con quienes han apoyado y enaltecido a la banda terrorista ETA, salió rápidamente a criticar la medida judicial contra el músico:

Ante la notificación de la Audiencia Nacional para el ingreso en prisión del rapero @PabloHasel, Amnsitía Internacional recuerda que nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso. 🔻Abrimos HILO. #PabloHasel pic.twitter.com/t8n4VwNWhe — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 28, 2021

1⃣: Llevamos años pidiendo que se elimine el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. También creemos que las injurias a las instituciones del Estado deben desaparecer. ¿Por qué? No cumplen con los estándares internacionales de DDHH sobre libertad de expresión — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 28, 2021

2⃣: El Derecho Intl. sólo permite la persecución penal de expresiones que:

i) Incitan de manera directa a cometer actos violentos

ii) Si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y

iii) Si existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos. — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 28, 2021

3️⃣: Rapear no es un delito, así como tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre. — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 28, 2021

4️⃣ : Muchas personas usuarias de redes sociales, pero también músicos, periodistas e incluso titiriteros/as han sido procesadas en los últimos años por el delito de enaltecimiento del terrorismo. También @PabloHasel — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 28, 2021

5️⃣ : Nos oponemos a la criminalización del insulto o las faltas de respeto hacia Jefes de Estado u otras instituciones, como las Fuerzas de Seguridad. Usar el Código Penal con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima a las instituciones viola la libertad de expresión. — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 28, 2021