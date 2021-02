Paloma Cervilla baja los humos a la podemita Pardo de Vera por entrar en éxtasis con la «corrupción generalizada» en el PP

La tertuliana de ABC Paloma Cervilla exigía en la mañana de este 8 de febrero de 2021 que se hablase «de todas las corrupciones». Tarea harto complicada porque allí tenía enfrente a la exdirectora de ‘Público’, Ana Pardo de Vera, la que recordemos que estuvo a punto de ser presidenta de RTVE por expreso deseo de Pablo Iglesias hasta que Iván Redondo lo impidió, o al analista de La Vanguardia Enric Juliana, empeñados en hablar de Luis Bárcenas, la Caja B del PP y la Kitchen.

Cervilla tiró de hemeroteca para acallar las soflamas de Pardo de Vera, pesadísima por relacionar al PP con toda la corrupción existente en nuestro país.

La de ABC le recordó a la tertuliana gallega el caso de los ERE de Andalucía. A diferencia de ella, Juliana sí pareció entrar en razón, y añadió que ciertamente, Filesa le costó el puesto de presidente del Gobierno a Felipe González al igual que los escándalos andaluces se llevaron por delante el gobierno de la socialista Susana Díaz en la Junta.

Enric Juliana: No es lo mismo conceptuar que 27 años de la vida política se han hecho con limpieza a que uno de ellos lo ha hecho utilizando fondos sumergidos. Esto a efectos de conocimiento de lo que es nuestro país. No es lo mismo que el bulo del 11M nació por consideración espontánea a que fue financiado. Saber donde estamos y en qué país habitamos. Por muy graves que son las acusaciones contra el PP, las personas en España que creen en los valores del centro-derecha no van a desaparecer. Si el PP logra reformular su partitura esos electores no van a desaparecer. Como sucedió con Convergencia. Pero el PP no tiene el problema de la Gürtel, tiene el problema que le ha salido un partido a la derecha, que es VOX.

Paloma Cervilla: Cuando Enric habla de la historia del PP también podríamos hablar del caso Filesa, y no significaba que el PSOE fuera un partido corrupto. El PSOE no se refundó. Pero por qué hay ese juicio sumarísimo ahora contra el PP. Tenemos unos casos ERE en Andalucía.

Ana Pardo de Vera: ¿Pero es qué?

Enric Juliana: No no, quiero responder, quiero responder.

Paloma Cervilla: Podemos tiene sus casos de corrupción

Ana Pardo de Vera (sarcástica): Va cayendo, va cayendo. Así pim pim pim

Paloma Cervilla: Es que hay que hablar de toda la corrupción en todos los partidos políticos

Enric Juliana: Claro que sí, yo acabo de citar a Convergencia. Planteas un tema interesante sí. Filesa le costó a Felipe González la presidencia del Gobierno y al PSOE una depresión de la que salió en 2004 en parte por los errores de Aznar en los aciagos días de marzo que luego se intentó compensar con el bulo, un bulo financiado. Los ERE de Andalucía pues sí, el PSOE ha perdido la presidencia de la Junta y se han quedado en el pantano, ya veremos si vuelven a presentar a Susana Díaz porque no es que no pase nada, claro que pasa.