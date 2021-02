Multa de 1.098 € para la madre y la hija que pasearon junto al casoplón de Iglesias y Montero

Saltarse el cordón de seguridad que cerca el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero cuesta 1.098 euros.

Es la multa que la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 17 de Madrid, ha impuesto a una madre y su hija por un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad durante un altercado ocurrido mientras ambas paseaban por las inmediaciones del casoplón de Galapagar, allá por el 30 de octubre de 2020.

La condena, aún recurrible, es de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, como autoras de un delito penado en el artículo 556.1 del Código Penal, a pesar de que la Fiscalía pedía para ellas entre seis meses y un año de prisión. Explica OkDiario que:

Y es que el Vicepresidente Segundo no soporta que nadie pase cerca de su domicilio, por eso cambiaron Vallecas por Galapagar, por eso ya no son la gente…

En el juicio, celebrado el pasado 4 de febrero, Ascensión, la madre, explicó a la juez los hechos ocurridos:

Estaba en el coche con mi hija y circulábamos por la calle en la que reside en el vicepresidente y la ministra de Igualdad. En ese momento veo a mis amigas. No había vallas ni ningún objeto que indicase que la zona estaba acordonada. Entonces aparqué el vehículo y me dirijo hacía ellas. En ese momento, los agentes comenzaron a rodearnos y nos dijeron que habían establecido un perímetro de seguridad. No me dejaban acercarme a mi coche, en el que se encontraba mi hija, porque estaba dentro de la zona prohibida. Entonces, intento alejarme pero el agente me empuja y me pise los pies.