De Quinto: «Un idiota es condenado por apología del terrorismo y sus seguidores queman Cataluña»

Un polvorín permitido y consentido por los que siempre miran hacia otro lado en tierras catalanas.

La detención y el posterior envío a prisión del rapero Pablo Hasel en la mañana del 16 de febrero de 2021 ha provocado una revuelta por las principales poblaciones de Cataluña.

Barcelona y Lérida, ciudad escogiga por el pseudoartista para refugiarse en su Universidad, fueron los principales focos de la violencia desatada por sus partidarios.

Quemaron todo tipo de mobiliario urbano, la emprendieron a golpes contra todo, contra entidades bancarias, contra la comisaría de los Mossos en la capital leridana sin que los propios agentes pudieran hacer mucho más para repeler las agresiones.

Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos, denunció en sus redes sociales que a los que en la noche del 16 de febrero de 2021 se dedicaron a la quema de contenedores y a arremeter contra otros bienes inmuebles, lo único que en realidad estaban haciendo era cargarse el futuro de Cataluña.

Además, señalaba el exparlamentario naranja, todo por un rapero que había hecho apología del terrorismo y que estaba perfectamente detenido y encarcelado.

No queman contenedores, no.

Lo que de verdad queman es el futuro de Cataluña.

Queman las inversiones que ya no serán.

Queman la convivencia.

Y todo porque un idiota que hacía apología del terrorismo -y con condenas previas por agresiones- ingresa en la carcel, como manda la ley. https://t.co/H4YE5NWSoT

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 16, 2021