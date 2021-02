Comisario Villarejo: "El PSOE me ha hecho ganar pasta y el PP sólo me ha dado por c..."

Era casi un mantra en boca de Pepe Villarejo: «A mí siempre me ha ido mucho mejor con el PSOE que con el PP«.

Y el policía, partido de risa, solía completar la sorprendente revelación con la tesis de que los políticos de derechas, cuando meten la mano en la caja, sólo ‘apañan‘ para ellos y los socialistas suelen repartir:

«Ahí tienes a los de los EREs andaluces, que se gastan un pastón en putas y cocaína, pero han tenido el detalle de darle una pensión a la madre del chófer y subvencionar a unos cuantos colegas necesitados».

Estaba previsto que este 19 de febrero de 2020, a partir de las 10 de la mañana, la portavoz adjunta de VOX en el Congreso, Macarena Olona, y los diputado de esta formación Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo, se entrevistasen con Villarejo en la cárcel de Estremera, donde el policía ‘grabador‘ lleva ya encerrado la friolera de tres años y tres meses.

La formación de Santiago Abascal entiende que escuchar a Villarejo ahora al principio y no en la recta final de la comisión, hace posible «celebrar el resto de pruebas para determinar si su testimonio se corresponde con la realidad».

Y en el encuentro, grabado por el ministro Grande-Marlaska con autorización de la Audiencia Nacional, fiel a su experiencia, Villarejo ha repetido algo obvio:

«Yo he trabajado mucho más para el PSOE que para el PP. Y todo lo que están desencriptando es del PP y nada del PSOE».

En un comunicado emitido a finales de 2019, estando ya en prisión, Villarejo ya denunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a instancia del juez y con conocimiento de la Fiscalía, había ocultado una parte del material que se le había incautado.

«Aquel material que se señala una y otra vez que ‘no se puede desencriptar’ es precisamente el que quienes actúan más en clave de inquisidores que de investigadores no quieren que la sociedad española conozca, porque les afecta a ellos mismos. Todos los delitos cometidos por el Estado y sus autoridades políticas, de seguridad y judiciales se pretenden hacer desaparecer de la forma más grosera e impune sin que nadie diga nada. Es vergonzoso».

En unas grabaciones que ya obran en el caso Kitchen, se escucha a Villarejo decir:

«El PSOE me ha hecho ganar pasta, me ha dado honores… y el PP nada más que me ha dado por culo».

«Yo era independiente, de verdad … lo que sí es cierto es que mi experiencia con el PSOE es mucho mejor que con el PP… sin duda».