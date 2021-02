Villarejo manda una carta al juez denunciando que Podemos chantajea a Marlaska con ‘información personal’

Levanta la liebre Carlos Cuesta este 25 de febrero de 2021: «Pepe Villarejo, encerrado en la prisión de Estemera desde hace tres años y tres meses, envía una nueva carta al juez en la que afirma zque Podemos chantajea a Marlaska con información personal”.

Aburrido como una ostra en la cárcel, con un ego del tamaño del ‘Titanic’, megalómano y obseso hasta la enfermedad Villarejo no deja de maquinar y escribir.

Y cada vez misivas más largas. La última o la penúltima porque ya no se sabe, tiene más de un centenar de folios y va remitida, como casi todas, al juez Manuel García-Castellón.

En ella, según denuncia Villarejo, se esta produciendo un chantaje al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyos autores serían -nada más y nada menos- Pablo Iglesias y sus compinches.

La Audiencia Nacional ha fijado el primer juicio al policía en diciembre de 2021, un mes después de que cumpla los cuatros años máximos de prisión preventiva

Es complicado tratándose de Villarejo dilucidar cuánto hay de verdad y cuanto de imaginación en sus relatos. De todo lo que cuenta de sus complicadas gestiones internacionales pasadas, en Argelia, Marruecos, Siria y otros lugares, con agentes secretos de otros países y terroristas de alto copete, eses evidente que la inmensa mayoría es pura fabulación, muy bien montada con recortes de prensa.

El policía, que no habla ni palabra de inglés o francés, poco podría haber hecho en ese terreno, aunque logró colarle alguna bola hasta a la Comisaría General de Información, donde operaban algunos de sus mejores ‘amigos’.

Cosa distinta y ahí están las pruebas sonoras, porque grababa a todo el mundo, son sus gestiones con empresarios, banqueros, políticos y periodistas.

Lo del chantaje a Marlaska, va muy biuen explicado en la carta, en la relata Villarejo que «información personal» sobre el ahora ministro socialista habría sido recopilada en un archivo denominado “Control de togas”.

Y ese archivo estaría siendo utilizado para que Marlaska “siga apoyando la estrategia que le marca Podemos”. A cambio de seguir esa exigencia, el antes juez y ahora ministro «conseguiría borrar” lo ocurrido en determinados “años” de su vida.

Los párrafos de esa misiva señalan literalmente lo siguiente:

“Fueron años que el ministro Marlaska conseguiría borrar siempre que siga apoyando la estrategia que le marca Podemos”. Una estrategia que, según el ex comisario, consiste en ir contra el propio Villarejo, “en la difícil situación de actuar, aunque por ahora sea de manera soterrada, también contra la actual Fiscal General del Estado”, en referencia a Dolores Delgado.

La carta explica que “conociendo la dinámica comunista de presión continua y radical, gracias al acceso de que ahora gozan en el CNI y el archivo que le afecta de ‘Control de Togas’, le habrán mostrado su historial”, en alusión a Marlaska.

Villarejo no duda en culpar de ello a la «obsesión de espiar -que aún se mantiene-”. Y a una “evidente obsesión enfermiza del vicepresidente hacia mi persona”, que “se enmarca en la preocupación que sintió al verse descubierto por mis trabajos de inteligencia, frustrados porque el PP decidió boicotearlos pensando que potenciando a Podemos, se debilitaba al PSOE. Pensaron que eran gatitos y eran crías de tigre”.

Villarejo añade que “posiblemente se ha traspasado un punto de no retorno al permitir que Iglesias instrumentalice mi causa, forzando la Ley a un arriesgado pandeo de la estructura, donde se sustenta todo nuestro Estado de Derecho”.

Reuniones de Podemos con ETA

Esta denuncia se suma a otras recogidas en esa misma carta del ex comisario José Villarejo. Otras como la que apunta a la existencia de una “copia de las actas de reuniones de dirigentes de ETA y espías venezolanos y cubanos en las que se informaba a los miembros de Podemos de los fondos para provocar revueltas” en España. El ex comisario, de hecho, pide el desencriptado inmediato de esas actas que están en poder de la Administración.

José Villarejo ya ha acusado, además, a la Fiscalía de buscar un testimonio suyo en contra de Mariano Rajoy o de D. Juan Carlos a cambio de ofrecerle la libertad. El ex comisario también ha señalado que la parte que se ha desencriptado del material que se le incautó corresponde casualmente a la que desvela tratos con el PP y nada con el PSOE. Y ha dado un salto cualitativo al lanzar la acusación de mantener sin desencriptar una copia de las actas de las reuniones mantenidas entre dirigentes de ETA, espías venezolanos y cubanos para informar a miembros de Podemos del dinero disponible para organizar revueltas.

La carta ha sido ya entregada al juez con la descripción de los hechos. Y allí se relata lo siguiente: “Resulta patético apreciar que ni privado de todos mis derechos con la manida excusa de la seguridad del Estado, son capaces de ganarme y se esconden temiendo mi respuesta, pese a disponer como únicas armas de defensa, un papel, un lápiz y mi memoria infinita, que tanto miedo, diría pánico, les provoca”. Y es que Villarejo denuncia un intento de “ocultar” todo “aquello que pueda señalar a miembros de este Gobierno, en especial ahora al vicepresidente Iglesias y algunos miembros más de Podemos como los informes que conseguí del servicio secreto venezolano”. Pero advierte: “Va a resultar una tarea imposible, por más que se empeñen en ello”.

El ex comisario José Villarejo desvela en ese momento un dato clave: “Las copias de las actas de las reuniones con dirigentes de ETA, junto con espías venezolanos y cubanos, donde se informaba a los miembros de Podemos de los fondos librados para provocar revueltas en aquellos países influenciables como España”. Y añade que esas actas “se conocerán al final pese a que se oculten con la excusa de que precisamente es esa mitad, la que no se desencriptó, donde estaría y por eso no las encuentran”.

Esa carta, remitida por el ex comisario José Villarejo al juez Manuel García-Castellón incorpora toda una serie de denuncias que no habían sido aún valoradas en la Audiencia Nacional. La misiva ha desvelado que Villarejo ha recibido, según su versión, “contactos en prisión con enviados del Gobierno socialista para declarar contra Rajoy”, tal y como ha publicado OKDIARIO. Y el documento denuncia igualmente visitas de “emisarios del PSOE y de Podemos” con el objetivo de que el ex comisario declarase en contra de “adversarios políticos”.

Y, ahora, la misiva de Villarejo añade una tercera acusación:

«Los fiscales me ofrecieron la libertad inmediata si declaraba contra Juan Carlos I».