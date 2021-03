Condenan al centro de paracaidismo a pagar 40 millones a la familia del chico que se mató con su instructor

Es una sentencia llamativa y no sólo por la impresionante cifra de la indemnización.

Esta semana, ha salido a la luz el video de un joven de 18 años de California (EEUU) que muestra sus últimos minutos con vida antes de saltar en paracaídas y morir en un terrible accidente.

Las imágenes fueron publicadas luego de que sentenciaran al propietario del centro de paracaidismo a pagar una indemnización de 40 millones de dólares a la familia, informan medios locales.

Tyler Turner, que padecía de parálisis cerebral, falleció junto con el instructor, Yong Kwon, tras saltar desde una avioneta en agosto de 2016.

Ambos cayeron en picado casi 4.000 metros después de que el paracaídas no se abrió.

En el momento previo al accidente se ve a Turner frente a la cámara anunciando que por primera vez «va a saltar de un avión» y admite que se siente «un poco aterrado».

SKYDIVING LAWSUIT: Almost 5 years after Tyler Turner died in a skydiving accident at the Skydive Lodi Parachute Center, his family won a $40 million lawsuit. https://t.co/M1oW5vGFoZ

— KRON4 News (@kron4news) March 18, 2021