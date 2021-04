VOX lanza sus querellas contra Marlaska y Monedero por la tarde de terrorismo callejero en Vallecas

Otro paso adelante más del partido VOX este 16 de abril de 2021, al presentar sendas querellas ante el Tribunal Supremo contra el ministro Fernando Grande-Marlaska y ante los juzgados de instrucción contra el podemita Juan Carlos Monedero.

Las razones son muy sencillas; el terrorismo callejero sufrido por los miembros del partido que participaron del mitin el pasado 7 de abril en la Plaza de la Constitución del distrito de Vallecas, del que hacen responsable, entre otros, a estos dos personajes.

El ministro del Interior tiene su responsabilidad en cuanto a delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral, dado que el partido de Santiago Abascal considera que «el ministro de Interior consintió que se desarrollasen convocatorias ilegales para impedir un acto electoral, unas convocatorias que, además, venían alentadas por conocidos personajes públicos y políticos y no eran desconocidas por el ministro, especialmente, cuando desde VOX se había informado con días de antelación de estas convocatorias».

Hay que recordar que de esta tarde violenta en Vallecas resultaron heridas 30 personas, entre ellos 16 antidisturbios y algún diputado nacional.

Además, VOX presenta querella también contra la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y también contra el responsable de la UIP, a los que achacan prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

Contra Bukaneros se abalanzan judicialmente por concentración ilícita y delito de odio, y contra el chamán podemita, Monedero, por incitación al odio. Explica VOX que «todos los delitos, recogidos en las dos querellas, adquieren una mayor gravedad al ser cometidos en periodo electoral».

Fue en el Congreso de los Diputados, en el Pleno del pasado 14 de abril, cuando Santiago Abascal se quejó directamente al ministro del Interior mirándole a los ojos:

¿Quieren apreciar en todo su esplendor la incitación al odio de Monedero? Lo bueno es que lo hace por doquier, en Twitter, en su programa, en otras televisiones… Fíjense aquí la trifulca que tuvo con otro tertuliano por defender los ataques a VOX en Vallecas:

Yo me he tenido que contener. Hay cosas que digo con hondo dolor de mi corazón, pero son políticamente miserables. Has hecho un alegato a favor de la violencia. Lo siento pero lo has hecho.