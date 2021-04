El que faltaba en el circo: Correos intercepta dos balas de 38mm y una nota para Zapatero

Como decíamos hace tres días en Periodista Digital, a la vista de la incompetencia que está exhibiendo el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, y del aire que irresponsablemente han dado los ministros a la jugada, cualquier día cuelan un elefante por los scanners y nadie se da cuenta.

T un ejemplo es el malhadado Zapatero, que se suma ahora a esa troupe de la que ya forman parte Pablo Iglesias, el ministro Marlaska, Reyes Maroto y hasta la directora de la guardia Civil.

Ya lo avisó Carlos Alsina este 27 de abril de 2021, dejando para el arrastre a Adriana Lastra:

Durante décadas la doctrina que imperó en el ministerio del Interior, era que no se publicaban las cartas amenazantes para no animar a otros indeseables de hacer lo mismo. Se investigaban las amenazas que se consideraban serias, y si se veía pertinente se detenía al autor. Lo que no se hacía era darle mucha difusión.

Los tiempos cambian y hoy la doctrina es otra, ahora hacen lo de airear de inmediato la amenaza, antes de que la Policía llegue a chequear nada.