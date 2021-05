Unos chavales españoles ‘roban’ a Puigdemont la placa que identifica su chalet con ‘Casa de la República’ catalana

Se han puesto como fieras los independentistas catalanes, porque están acostumbrados a ser ellos los que empujan, hostigan, increpan y montan ‘pollos’.

No suelen los fanáticos del ‘proces‘ deglutir bien estas cosas, ni que les den unas dosis de su propia medicina. Y se la han dado en la belga Waterloo y con mucha gracia por cierto.

Unos cuantos chavales españoles se desplazaron esta semana hasta la casa del fugado expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica y arrancaron la placa que identifica la residencia del líder independentista.

El golpista Puigdemont, profugo d ela Justicia española, denunció los hechos en las redes sociales compartiendo un vídeo de su sistema de seguridad en el que se ve a los autores de los hechos actuando a cara descubierta.

«Un grupo de seis personas con bandera española arrancaron ayer la placa de casa donde decía «Casa de la República» y huyeron. No aceptaré ninguna violencia ni intimidación en mi compromiso político. Lo he denunciado a la policía belga y lo he puesto en conocimiento del presidente del Parlamento Europeo».

Un grup de sis persones amb bandera espanyola van arrencar ahir la placa de casa on deia «Casa de la República» i van fugir. No acceptaré cap violència ni cap intimidació al meu compromís polític. Ho he denunciat a la policia belga i ho he posat en coneixement del @EP_President. pic.twitter.com/Qmv0NgNDty

