A Errejón y laSexta les sale fatal su intento de vincular a VOX una agresión ‘homófoba’: «Eran magrebíes»

A Iñigo Errejón le ha salido el tiro por la culata su intento de vincular a VOX una supuesta agresión homófoba en Barcelona.

El nuevo consentido de loso medios de izquierdas tuiteaba lo siguiente: «Unos vomitan odio en tribuna y otros sufren violencia en la calle» en referencia a una salvaje agresión ocurrida en Barcelona donde un hombre tuvo que ser operado de urgencia tras perder varios dientes.

El pantallazo que adjuntaba el de ‘Más País’ era de laSexta, donde se daba por sentado que el motivo de la riña era la homofobia, pero en ningún caso se aportaba la información de la nacionalidad de los atacantes.

Twitter sacó tanto a Errejón como a laSexta de sus ensoñaciones. Al final se descubrió el pastel y resulta que los agresores eran extranjeros:

el detallito de que los agresores son magrebíes, lo omites no??

— President Lalaland 🇮🇨🇻🇪🇪🇸 (@PuigdeBolt) May 31, 2021

Pues leí algo esta mañana de uno que dijo ser del grupo agredido. Y según él eran «moros de mierda», así los describió. Eso sí, asegurando que no es racista sino una descripción insultante por lo que hicieron, un ataque a traición y sin sentido. Está molesto por lo sucedido.

— Doña Cocreta (@CocretaDona) May 31, 2021

Me ha gustado más el que (no) has dedicado a la agresión del concejal del PP en Vitoria.

Condenas selectivas, condenas fariseas.

— Jon Mendez (@JonMendezIz) May 31, 2021