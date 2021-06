Plaza de Colón: un millón de españoles y ningún político en la tarima

Ya está todo listo y dispuesto en la madrileña Plaza de Colón.

El 13 de junio de 2021, a las 12 horas, un millón de españoles que estarán repartidos en ese enclave y en las calles adyacentes reclamarán al Gobierno de Pedro Sánchez que desista de la vía de promover los indultos a los golpistas del 1-O.

Unión 78, organización que está preparando minuciosamente este acto, se ha puesto como objetivo fundamental que no sean los políticos en activo quienes ostente el protagonismo del mismo.

De hecho solo están previstos los discursos de Rosa Díez, Fernando Savater y de un grupo de jóvenes catalanes.

No obstante, sí que está confirmada la presencia de pesos pesados de la política nacional como el líder del PP, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida; el presidente de VOX, Santiago Abascal y la máxima dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Rosa Díez, cofundadora de Unión 78, está convencida de que el ‘giro’ de Oriol Junqueras no existe y solo da más motivos para acudir a Colón este 13 de junio de 2021

Quiere que la protesta, contra los indultos que alista Pedro Sánchez para los condenados por el golpe a la legalidad en Cataluña, sea masiva y retumbe en toda España.

No cree Rosa que la carta de Junqueras vaya a recortar la asistencia al acto de Colón, porque las supercherías nunca tapan la verdad, y solo engañan a quien se deja.

La que fuera líder de Unión, Progreso y Democracia califica de escándalo que un presidente de Gobierno democrático se sienta legitimado por un delincuente, que en su misiva sigue insistiendo en que en España no hay democracia .

Toda la Brunete Pedrete, desde los tertulianos de plantilla a las cadenas de televisión cautivas, pasando por la Cadena Ser y El País están repitiendo el argumentario distribuido por Iván Redondo, según el cual el acto de la Plaza de Colón está convocado por la ultraderecha.

Y frente a eso, subraya Rosa Díez que Unión 78 –la plataforma convocante de la que ella forma parte- son demócratas radicales, que defienden la Constitución del 78, la libertad y la igualdad.

El filósofo Fernando Savater, que será uno de los designados para dar un discurso en el acto de la Plaza de Colón, tiene claro que la estampa que se vivió un 10 de febrero de 2019 en ese mismo emplazamiento fue todo un acierto.

El intelectual afirmó el 28 de mayo de 2021, cuando se convocó este acto de protesta contra los indultos que pretende conceder Sánchez a los golpistas catalanes que:

A mí me pareció muy bien la foto de Colón. Incluso la elección de la misma plaza no es casual ya que aquella instantánea no fue algo monstruoso, sino una primera respuesta a la actitud del Gobierno Sánchez.