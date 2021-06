Almeida (PP) tacha a los indultados de «delincuentes desagradecidos» tras su «espectáculo» al salir de la cárcel

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este jueves 24 de junio de 2021 a los presos del procés indultados de «delincuentes desagradecidos» tras el «espectáculo» dado al salir de la prisión de Lledoners gracias a la medida de gracia.

«Además de delincuentes me parecen unos desagradecidos. Y en la vida es de bien nacido ser agradecido. Les ha sacado de la cárcel, ha sido gratis, no han tenido que dar nada a cambio… que sean un poco agradecidos y no hagan ese espectáculo. Una cosa es ser delincuentes y otra no ser agradecido. Por lo menos que no se rían de Sánchez y los españoles nada más salir de la cárcel», ha declarado el ‘popular’ desde el parque de El Retiro tras asistir al acto del patrón de la Policía Municipal.

¿Concordia? Los indultados por Sánchez salen de Lledoners amenazando: «El Estado español debe ser condenado»

Aunque parecía previsible, se confirmaba la noticia este miércoles 23 de junio de 2021: los siete indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez han salido de la prisión de Lledoners con pocas ganas de hacer campaña por la concordia y la convivencia.

Todo lo contrario. Los políticos presos catalanes han abandonado la cárcel, donde a tenor de su buen aspecto físico, han vivido estupendamente, con afán revanchista y ganas de venganza: «Que quede bien claro, estamos conjurados en una victoria inmediata: que el Estado sea condenado en el Tribunal europeo de Derechos Humanos por haber vulnerado los derechos y libertades de este país. Ganaremos», decía Jordi Sánchez.

El otro Jordi, Cuixart, también venía con ganas de fiesta: «Que nadie se confunda, seguiremos ejerciendo cada uno de los derechos condenados por el Supremo. Seguiremos protestando contra todos los poderes. Estamos en nuestro derecho de protestar ante cualquier injusticia. Seguiremos adelante y no callaremos nunca. Hoy queremos enviar un mensaje a la sociedad catalana y a la juventud de este país, mi único objetivo de aquí al entrar era salir como presidente de Òmnium Cultural y el Estado jamás decidirá quién es el presidente de Òmnium Cultural. Viva Cataluña libre y vivan los Países Catalanes».

El resto de golpistas demostraron en sus discursos, jaleados por sus simpatizantes, que vuelven a la libertad con mucho afán de revanchismo tras el perdón del Ejecutivo.