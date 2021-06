El Tribunal de Cuentas calcula en 9,5 millones la factura del 1-O: Junqueras grita “represión” y Aragonès acorrala a Sánchez

El Tribunal de Cuentas calculó la ‘factura’ que ha costado el golpe del 1-O. En concreto, estima que el desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017 fue de 5.422.899,28 euros

Un montante aún provisional al que deberán hacer frente con las correspondientes fianzas (una vez se resuelvan las alegaciones de las defensas) más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a quienes reclama 1,9 millones, y el expresidente Artur Mas, cuya supuesta responsabilidad contable asciende a 2,8 millones. El exconseller Raül Romeva, por su parte, afronta una posible fianza de 2,1 millones.

La partida más voluminosa se corresponde con las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista y llevar a cabo actividades de sensibilización y de implicación de la sociedad civil catalana, así como impulsar programa de visitantes internacionales. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este fin.

Oriol Junqueras, al que el Tribunal de Cuentas pide 1,9 millones de euros, sigue con su campaña para ser liberado de cualquier carga y avanzar, como han reiterado antes, durante y después de los indultos, hacia la independencia de Cataluña.

El independentista asegura que no renuncia «al combate por la amnistía» y ha criticado que el Tribunal de Cuentas le exija «casi dos millones de euros por haber defendido la democracia», en referencia al 1-O.

En un mensaje que ha difundido a través de sus redes sociales, Oriol Junqueras califica como «represión» las causas del Tribunal de Cuentas porque «se abalanzan sobre nosotros y sobre nuestras familias».

El Tribunal de Cuentas em demana gairebé 2 milions d’euros per haver defensat la democràcia. Una vegada més, la repressió s’abraona sobre nosaltres i sobre les nostres famílies. No renunciarem mai al combat per l’amnistia! https://t.co/HwFvH24XCB

— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) June 29, 2021