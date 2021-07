Imputan a la directora de Salud de Mallorca por la “detención ilegal” de 250 estudiantes

La directora general de Salud Pública del Gobierno balear, Maria Antònia Font, ha sido acusada de detención ilegal y el Juzgado de Instrucción número de 12 de Palma ya la ha imputado.

La imputación de Font llega después de que varios padres presentaran sendas querellas contra ella por haber ordenado el confinamiento forzoso de más de 250 jóvenes en un hotel de Mallorca tras un brote de COVID surgido durante los viajes de fin de curso.

Además, se enfrenta también al delito de prevaricación.

En concreto, la investigación iniciada a la alto cargo del Gobierno de Francina Armengol se corresponde con la querella de la madre de uno de los jóvenes confinados. Font tendrá que comparecer el próximo 7 de septiembre para explicar su actuación.

La resolución que firmó fue anulada por un juzgado de lo Contencioso que consideró que el Gobierno insular no había justificado la condición de contacto estrecho de algunos de los jóvenes.

La querella que ha precipitado la imputación de Font es una de las tres que se han interpuesto contra ella en los juzgados de Palma. Las otras dos denuncias están en los juzgados 1 y 9 de Palma, que han optado por practicar diligencias antes de decidir y de inhibirse al 12 para que centralice todo el proceso.

La investigación abierta sobre las órdenes de Font se centra en el momento en el que ordenó el confinamiento de más de 150 jóvenes: el sábado 25 de junio. El Gobierno balear trasladó durante ese fin de semana a 249 jóvenes al ‘hotel puente’ para positivos en coronavirus y contactos estrechos Palma Bellver por estar relacionados con el macrobrote iniciado en un viaje de estudios a Mallorca y que afectó a más de 1.000 estudiantes de toda España.

Una vez en el hotel, empezó la polémica. Los padres y los alumnos exigían su libertad y denunciaban un secuestro. Las autoridades les sometieron a un test PCR y, hasta el momento, de los 249 jóvenes trasladados, 64 dieron positivo y 185 negativo.

Varios estudiantes aseguraron que fueron trasladados a la fuerza y sin el consentimiento de sus padres.La formación política VOX también aseguró que no es cierto que existieran las autorizaciones a las que se refirió la consejera de Salud, Patricia Gómez, cuando dijo que los jóvenes desplazados hasta este momento habían dado consentimiento para el traslado. La consejera reconoció que varios de los menores no quisieron trasladarse al hotel COVID y se les forzó a ello.

El Govern condenado

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Palma da un ‘varapalo’ al Govern de la socialista Francina Armengol y tumba el confinamiento forzoso al que ha decidido someter a más de dos centenares de estudiantes afectados por un macrobrote de coronavirus relacionado con los viajes de fin de curso a Mallorca.

La Justicia de Palma da la razón a las decenas de padres y determina que la situación de confinamiento forzoso en régimen de aislamiento en la que se encuentran 235 jóvenes en un hotel de Palma de Mallorca tras el ‘macrobrote’ de COVID es ilegal y supone un desprecio intolerable a los derechos fundamentales.

La consideración de “sospechosos” de estar contagiados no faculta al Gobierno socialcomunista de Baleares a tenerlos retenidos. Incluso, le da dos motivos de gran peso: el primero, que no se hizo lo mismo con los trabajadores de los hoteles o con el resto de los clientes; segundo, porque el Ejecutivo de izquierdas no ha concretado si los casos son realmente positivos o si han mantenido contactos con los contagiados confirmados.

En suma, lo hecho por el Ejecutivo de Francina Armengol es de una arbitrariedad gravísima, pues conculca derechos fundamentales y si bien no es un “secuestro”, se le ha parecido bastante.

La decisión judicial sólo ampara el confinamiento de los estudiantes contagiados que hayan dado positivo en COVID.

Según la resolución, en el caso de los jóvenes que han dado negativo o bien no se hayan sometido a la prueba, la medida adoptada por la Administración no se considera proporcionada al limitar un derecho fundamental.

Por otra parte, la juez requiere al Govern balear que informe al juzgado cada cinco días de la evolución en la situación de cada una de las personas afectadas por la medida, a los efectos de revisar su estado y la necesidad, en su caso, de su mantenimiento.

Los conciertos de José Hila

El alcalde socialista de Palma de Mallorca, José Hila, destaca por su incapacidad de tomar buenas decisiones.

No solo por promover el sinsentido de retirar las calles de tres almirantes del siglo XIX y héroes que participaron en la batalla de Trafalgar (1805) por acusarles de “franquistas”, pese a que carece de toda explicación histórica. Sino también por haber dado su visto bueno a dos conciertos multitudinarios que impulsaron los brotes de COVID en la región.

Se trata de los conciertos celebrados el 15 y 20 de junio en Plaza de Toros de Palma y que fueron autorizados por el Ayuntamiento a pesar de los informes en contra de la Policía Local y de los propios técnicos de la Consejería de Salud. Es decir, una ‘brillantez’ del socialista que llevó a una situación de emergencia sanitaria.

El Ayuntamiento los autorizó al ser competente en el recinto de la Plaza de Toros y el Govern no intervino en ningún momento para evitar lo que ahora se considera una catástrofe para la situación económica y turística de Baleares cuando era la comunidad comunidad con menor incidencia de coronavirus, lo que le valió que el Gobierno británico levantara el veto para viajar a las Islas.