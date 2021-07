La Fiscalía investiga los avales presentados por los golpistas catalanes al Tribunal de Cuentas

Los golpistas catalanes tienen un nuevo problema encima.

La Fiscalía Superior de Cataluña investiga los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que presentaron los independentistas para las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama por la acción exterior de la Generalitat.

En el proceso, surge a partir de una denuncia de Ciudadanos, establece el fiscal superior ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue.

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, presentó a Fiscalía una denuncia contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el Govern (al que tacha de cooperador necesario) por los avales a los investigados en el Tribunal de Cuentas, que considera una «absoluta ilegalidad».

La denuncia se centra en la decisión de la Junta del ICF que aprobó avalar las fianzas de los investigados, que pudo hacerse a raíz de un decreto que el Govern aprobó unos días antes creando un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros.

Según Ciudadanos, este decreto fue «el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta» para avalar las fianzas y evitar que los investigados fueran embargados.

Por la aprobación de este decreto, Ciudadanos también dirige la denuncia contra el Govern, aunque en el mismo decreto el fiscal ordena archivar la denuncia para las personas que sean afectadas porque en este caso la competencia es de una investigación judicial.

Indicios de ilegalidad

El Tribunal de Cuentas también acorrala a los separatistas y advierte que ve indicios de ilegalidad en el aval presentado por una treintena de independentistas facilitado por el ICO catalán.

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas solicitó a la Abogacía del Estado que realice un informe para que se lo remita lo antes posible (aunque el informe no es vinculante), ya que tiene «dudas sobre la suficiencia y legalidad» de que el ICF respalde a acusados de malversación.

Así lo determina la delegada instructora, Esperanza García, tras estudiar los documentos presentados por los golpistas catalanes. Con esta decisión, también pone entre la espada y la pared a los servicios jurídicos del Gobierno, quienes deberán posicionarse sobre los avales.

De esta manera, este martes no se sabrá si los avales con dinero público del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) son aceptados por el Tribunal de Cuentas y tampoco, por lo tanto, si el plan B de la operación de la Generalitat, después de que no encontrase bancos o entidades financieras privadas para ello (el plan A), surge efecto. El objetivo es que los implicados en el ‘procés’, entre los que están Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, no tengan que avalar con sus bienes las fianzas judiciales.